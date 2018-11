Le ong che aiutano i rifugiati in Croazia sono rimaste da sole

Terremoto nello Stretto di Taiwan - avvertito anche a Hong Kong : Un Terremoto magnitudo 5.7 ha fatto tremare alle 23:57 UTC di ieri lo Stretto di Taiwan, che divide l’isola dalla Cina: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense US Geological Survey. L’epicentro è stato localizzato a 102 km ovest da Ma-kung, e l’ipocentro a 12,6 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Hong Kong, e segnalata da circa mille residenti, secondo quanto riporta il South China Morning ...

Elia Fongaro non risponde alla D'Urso - lei lo bacchetta : 'Potevi evitare di andare al Gf' : Questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara D'Urso, si è parlato a lungo di Grande Fratello Vip con tutte le ultimissime news che riguardano i concorrenti in gara ma anche quelli eliminati. Nel salotto di Canale 5 si è parlato della storia d'amore nata in casa tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, i quali giovedì sera si sono rivisti dopo la puntata e si sono lasciati andare ad un lungo e ...

“Non so perché i giornali scrivino…” - Conte alle prese con la ‘congiuntivite’. E lo strafalcione fa il giro dei social : Uno scivolone grammaticale degno del vicepremier Luigi Di Maio. A cadere nella trappola del congiuntivo questa volta è il premier Giuseppe Conte che si lascia scappare un: “Non so perché i giornalisti scrivino…”. L’errore non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social network. A rincarare la dose il deputato dem Michele Anzaldi, che commenta con sarcasmo le dichiarazioni del premier: “Dopo 24 ore di ...

I libici salvano 100 migranti in difficoltà nel mediterraneo. Polemiche con le ong : Sono stati soccorsi da un rimorchiatore i migranti a bordo di un gommone che ieri aveva lanciato un allarme. Secondo le segnalazioni raccolte dalle Ong, imbarcava acqua e alcune persone erano già ...

Le 10 domande che i candidati alla segreteria del Pd non si pongono su lavoro - tasse - Europa. Il commento di Cazzola : Sarà in grado il Pd di raccontare al Paese delle cose che non ha il coraggio di confidare nemmeno a se stesso? Il commento di Giuliano Cazzola In gara per la segreteria del Pd, alle ''primarie'', ci ...

Gennaro Migliore spiega perché sostiene Minniti al congresso : Roma. “La gestazione del congresso è stata troppo lunga e ha disorientato molte persone che dopo la sconfitta del 4 marzo avevano bisogno di una discussione più serrata. Dobbiamo peraltro essere più precisi su quale sia l’obiettivo del congresso”, dice al Foglio Gennaro Migliore, che al congresso so

I Maneskin a Eurovision Song Contest? Svelato il sogno che passa per il Festival di Sanremo : I Maneskin a Eurovision Song Contest? Damiano David non nasconde il suo desiderio di partecipare alla manifestazione internazionale, che passa per la vittoria al Festival di Sanremo. Sentiti da Radio Italia, I Maneskin hanno parlato del tour e dei progetti per il futuro, nei quali non manca il sogno di poter calcare un palco più prestigioso dopo la breve gavetta nei locali e la partecipazione a X Factor 11 nella squadra di Manuel Agnelli. ...

Elia Fongaro - dopo le critiche al Gf Vip il bacio con Jane mette a tacere Signorini : Grande Fratello Vip 2018, Elia Fongaro contestato da Signorini Al Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro è stato criticatissimo per il suo atteggiamento nei confronti di Jane Alexander, o meglio per le sue reazioni strane. Tutto è iniziato con l’eliminazione della Alexander al televoto contro Walter Nudo e a scatenare la polemica è stato, giustamente […] L'articolo Elia Fongaro, dopo le critiche al Gf Vip il bacio con Jane mette a ...

Migranti - ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi - : Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L'Onu: "Italia criminalizza le organizzazioni non governative"

