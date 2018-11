Le ONG a Tria e agli altri ministri UE | fate pagare le tasse alle corporation che eludono

Manovra - Tria : crisi banche da sc ONG iurare in tutti i modi : La crisi di una o più banche è un 'evento da scongiurare in tutti i modi ', secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria .

Confindustria Molise - Vincenzo L ONG obardi eletto presidente : ... come evidenziato anche oggi dal presidente nazionale Vincenzo Boccia, mancano azioni per la crescita e nel terzo trimestre di quest'anno l'economia nazionale ha smesso di muoveersi verso l'alto. ...

Triathlon - World Cup TONGyeONG 2018 : otto azzurri in cerca di gloria in Corea del Sud : Sta per giungere alla conclusione la stagione 2018 del Triathlon: a Tongyeong, in Corea del Sud, la penultima tappa della World Cup vedrà impegnati otto italiani, tre donne e cinque uomini, nella sprint che si disputerà nel cuore della notte italiana. I triatleti si cimenteranno infatti in 750 metri di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 2.5 km di corsa. Sia nella gara maschile che in quella femminile gli italiani possono ben figurare: tra le donne la ...