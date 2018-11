Blastingnews

: Le Iene, il killer silenzioso dei militari è il disturbo post traumatico da stress - elisacarriero86 : Le Iene, il killer silenzioso dei militari è il disturbo post traumatico da stress -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Nel corso dell'ultima puntata de Le, Roberta Rei ha affrontato un tema molto importante e delicato, ildache colpisce in modo particolare iitaliani reduci da una qualche missione di guerra nel mondo. Ciò che è emerso è drammatico, ma il ministro della difesa ha dato buone speranze per il futuro.da, i sintomi Roberta Rei ha intervistato 2e una donna, moglie di un militare che si è tolto la vita a causa di questo problema: in tutti e tre emerge una dura realtà, undi cui non si può parlare tra iperché causa di vergogna e considerato segnale di poca virilità.I sintomi principali deldasono i seguenti:...