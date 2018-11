' Le banche italiane sono più solide'

banche - Nouy : "Italiane hanno fatto un buon lavoro nel ridurre esposizione NPL" : ... che Nouy ammette "non è il benvenuto" , perché "avrebbe un impatto sulla disponibilità del credito all'economia". "Sarebbe un vero peccato se le Banche italiane, che si sono impegnate così a fondo ...

Intervista a Danièle Nouy : «Sugli Npl buon lavoro delle banche italiane. Ora garanzia europea sui depositi» : Parla Danièle Nouy, presidente del Supervisory Board del Meccanismo di vigilanza unico delle banche dell’Eurozona che sta per cedere l’incari oall’italiano Andrea Enria: «Il livello dei crediti deteriorati è sceso da 1000 a 650 miliardi, buon lavoro, ma bisogna andare avanti». «Tempi maturi per avviare la garanaiza europea sui depositi bancari»...

Nouy (Bce) : incrociamo le dita per banche italiane : «Finora non credo che lo spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro», e «sarebbe molto triste» se le banche italiane, che «hanno fatto molti sforzi» per ripulire i bilanci, «fossero colpite dalle conseguenze del dibattito politico. Ma sono cose che succedono, i problemi delle banche...

Le banche italiane sono solide : lo dicono gli stress test dell'Eba : Nei giorni della battaglia tra il Governo M5S-Lega e la Commissione Europea sulla Manovra Economica, il sistema bancario italiano si scopre più forte e solido. A certificarlo è l'Eba, l'Autorita' Europea di Controllo sul Sistema Bancario e Creditizio. In particolare, l'Eba avrebbe promosso le principali quattro banche sistematiche italiane: Unicredit, San Paolo-Intesa, Banca Bpm e Ubi Banca. Solo per citare un dato estremamente importante a ...

Carige - aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato dalle banche italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

