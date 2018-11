Lavoro | Vans ricerca personale in varie regioni italiane

newsinforma

: RT @ClaudioPerconte: 'Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso suff… - Vans_1975 : RT @ClaudioPerconte: 'Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso suff… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)è leader mondiale nel settore dell’abbigliamento grazie ai brand con cui è presente nei settori Jeanswear, Outdoor e Action Sports. Tra i brand più importanti troviamo Lee, Wrangler,, Reef, Napapijri, The North Face, Eastpak, Kipling e Timberland. L’aziendanei seguenti ruoli: Sales Associate, Commesso/a part-time e full-time (collocamento mirato Legge 68/99), Store Manager.Come candidarsi a lavorare inSales AssociateIl ruolo prevede:entrare in contatto con i clienti ed assisterli dando il proprio contributo alla performance economica dello Store; occuparsi delle principali operazioni di cassa, nel rispetto delle procedure aziendali e avvalendosi dei training aziendali ricevuti; dare il proprio contributo per mantenere il piano vendita e il magazzino sempre ordinati e riassortiti; collaborare con lo Store Management e il Team alla più ...