Laura Pausini | romantica dedica d’amore per il compagno Paolo Carta

Laura Pausini e la tenera dedica per Paolo Carta : “Me so 'ncartata da 13 anni” : La cantante ha pubblicato su Instagram una foto con il compagno Paolo e gli ha dedicato delle bellissime parole in occasione...

Laura Pausini festeggia l’anniversario : dolce dedica per Paolo : Laura Pausini festeggia 13 anni d’amore con Paolo Carta È una delle cantanti italiane più famose nel mondo, piena di amore per la musica e per tutto ciò che le sta intorno. È Laura Pausini, la semplice ragazza di Solarolo che ha conquistato il mondo intero con le sue canzoni. Oggi, però, per la maestosa […] L'articolo Laura Pausini festeggia l’anniversario: dolce dedica per Paolo proviene da Gossip e Tv.

Laura Pausini duetta con Biagio Antonacci : Il coraggio di andare : Milano, 23 nov. , askanews, - Da oggi, venerdì 23 novembre, è online il video di "Il coraggio di andare" l'emozionante duetto di Laura Pausini con Biagio Antonacci.Il video è stato girato da Gaetano ...

Ufficiale il video di Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci girato in una location speciale : Il video di Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo per le radio che ha raggiunto le radio nella data insolita di martedì 20 novembre. La location scelta è quella di FutureLab a Bologna, con riprese che sono state condotte dopo il concerto di Laura Pausini a Casalecchio di Reno tenuto nell'ambito del tour dedicato a Fatti sentire. I protagonisti della resa visiva ...

Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci : testo e significato del brano : testo e significato de Il coraggio di andare, il nuovissimo singolo di Laura Pausini in featuring con Biagio Antonacci. Il brano, che anticipa l’uscita della speciale edition di “Fatti sentire ancora” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming online e in digital download. Laura Pausini torna a duettare insieme a Biagio Antonacci nel singolo “Il coraggio di andare” Dopo il successo ai Latin Grammy Awards ...

Laura Pausini la confessione inaspettata : “Ho trascorso giorni in lacrime” : Laura Pausini arriva una confessione inaspettata: “Tanti mesi di paura” Dura confessione quella che Laura Pausini fa nel corso dell’intervista su Grazia, dopo aver vinto il premio ai Latin Grammy Awards. È la prima italiana che trionfa nella nota cerimonia dell’industria musicale latina nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. Le è stato consegnato negli […] L'articolo Laura Pausini la confessione ...

Ripartire da zero in Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci (audio e testo) : Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci ci propone una lezione da studiare e non dimenticare facilmente. Il brano è finalmente arrivato in tutte le piattaforme digitali dopo l'anteprima riservata alle radio e ha già conquistato anche i fan più scettici. Già nota nella versione contenuta in Fatti sentire, Il coraggio di andare rivive ora nella resa a due voci con la presenza di Biagio Antonacci che va ad arricchire la ...

Laura Pausini dopo aver trionfato ai Latin Grammy Award torna in radio con “Il coraggio di andare” : Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI, due icone della musica pop insieme in un duetto inedito sulle note del brano “Il coraggio di andare”, in radio da oggi, martedì 20 novembre! Il singolo, scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Pamosi, Rettani) sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da questa sera a mezzanotte. A questo link “Il coraggio di andare” in ...

