L' Attila alla Scala di Milano | sindaco della bergamasca | Censurate la scena

In Italia venerdì arriva ' Attila ' - il vortice di aria gelida dalla Russia : Il clima abbastanza mite che volgarmente viene definito 'estate di S. Martino', presto conoscerà il suo epilogo. Infatti è in arrivo un vortice di aria gelida dalla Russia che gli esperti hanno chiamato 'Attila' , in onore del grande condottiero unno. Da venerdì le temperature caleranno sensibilmente al Nord e anche sulle zone adriatiche, con pioggia e neve fino a 1200 metri. Nella settimana prossima ci sarà un ulteriore peggioramento. Situazione ...

Teatro alla Scala - biglietti per l’anteprima giovani di Attila esauriti in pochi minuti : “Alle 6 del mattino ne avevamo davanti 160” : Ragazzi in coda tutta la notte con i sacchi a pelo, i trolley e gli zaini: non è la fila per il nuovo iPhone né per la tournée di qualche popstar internazionale, ma per avere i biglietti dell’anteprima giovani alla Scala di Milano. L’appuntamento è per il 4 dicembre, con Attila, di Giuseppe Verdi. Prima della grande soirée del 7 dicembre, con il suo pubblico di politici e celebrità, il Teatro Piermarini dedica una serata al ...