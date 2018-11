L’appello della studentessa a Mattarella | “Presidente | non firmi il decreto sicurezza”

Copa Libertadores River-Boca - L’appello della Conmebol : “sia la finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

Rubato il cellulare del playboy Zanza. L’appello della madre : “Ridateci i ricordi di Mauro” : Qualcuno sarebbe entrato nella casa della madre di Maurizio Zanfanti, il famoso playboy della Riviera romagnola morto per un malore il 26 settembre scorso, e avrebbe Rubato l’ultimo cellulare usato dal Zanza. Aveva un valore affettivo per la sua famiglia, che ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo.Continua a leggere

Uranio impoverito - rimandato al mittente L’appello del Ministero della Difesa : lo Stato è colpevole : A gennaio del 2016 era arrivata una delle sentenze destinate a fare storia: lo Stato era Stato condannato a risarcire la famiglia di un paracadutista dell’Arma dei Carabinieri morto nel 200 di ritorno dalla Bosnia. Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa, stabilendo un risarcimento di oltre ottocentomila euro. Ad uccidere l’uomo, che aveva 41 anni, è Stato un tumore al colon che si era ...

L’appello della libreria Pagina 348 : “Chiediamo il vostro aiuto - abbiamo bisogno di voi” : Una semplice dimenticanza, come può capitare a ognuno di noi, e il Comune di Roma, dopo 25 anni, estromette la libreria Pagina 348 di Viale Cesare Pavese dalla lista delle librerie convenzionate per la campagna scolastica. Durante il periodo della campagna scolastica, le librerie, se convenzionate, sono autorizzate ad accettare i buoni e le cedole del Comune di Roma. Con i buoni le famiglie sotto un certo reddito possono acquistare i libri delle ...

Domenica In Fiorenza D’Antonio - nessuna rivalità con Alessia Macari : L’appello della Miss : Fiorenza D’Antonio licenziata in diretta tornerà a Domenica In? Fiorenza D’Antonio svela i retroscena del suo licenziamento in diretta a Domenica In. La 21enne campana che era stata chiamata a sostituire Alessia Macari è stata congedata in diretta da Mara Venier. Tutto è avvenuto durante l’ultima puntata de programma. A sorpresa la conduttrice della trasMissione di […] L'articolo Domenica In Fiorenza D’Antonio, ...

Ladri rubano orsacchiotto con le ceneri della figlia morta : L’appello della mamma per ritrovarlo : La bambina è morta ad appena due mesi di vita di sindrome della morte in culla. Sua madre ha voluto custodire le ceneri in un orsacchiotto, che però è stato rubato.Continua a leggere

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli : L’appello disperato a Barbara d’Urso : Asia Nuccetelli: matrimonio saltato? parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l’ex gieffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell’ex ragazza di Non è la Rai avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia sono sparite da ...

L’appello di Cappato al premier Conte : “Difenda la laicità della ricerca scientifica” : L'Associazione Luca Coscioni ha organizzato un convegno per sensibilizzare le istituzioni italiane sull'importanza di rendere sempre più libera la ricerca scientifica nel nostro Paese, affinché l'Italia possa diventare sempre più competitiva. Cappato ha rivolto un appello al premier Conte: "Se i cittadini conosceranno, abbiamo fiducia che sceglieranno le nostre battaglie di libertà".Continua a leggere

TAYLOR SWIFT CONTRO TRUMP/ L’appello su Instagram della cantante : impennata di registrazioni al voto mid-term : TAYLOR SWIFT, una delle star più amate nel mondo, parla di politica e ai suoi 112 milioni di followers su Instagram confessa: "voto per i democratici e credo nei diritti Lgbtq.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Nadia Toffa tradita dai suoi amici - L’appello della presentatrice de ‘Le Iene’ su Instagram : Nadia Toffa e quel messaggio ai due amici che l’hanno tradita, la presentatrice de Le Iene chiede ‘aiuto’ ai suoi follower su Instagram Perdonare o no un amico che ci tradisce? È questo il quesito posto da Nadia Toffa su Instagram dopo che, come raccontato dalla presentatrice de ‘Le Iene’, due suoi amici l’hanno delusa. Ecco cosa ha scritto la bresciana. “Gli amici nella mia vita contano ...

Manovra - L’appello di Tria : «Farò gli interessi della nazione - non di altri» : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Barcellona - scomparso l’italiano Francesco Miranda. L’appello della Guardia Civil : “Aiutateci a trovarlo” : La Guardia Civil ha lanciato l'allarme per la scomparsa di Francesco Miranda, italiano di 33 anni, di cui si sono perse le tracce a Barcellona dalla scorsa domenica 23 settembre. "Se lo avete visto chiamateci. Ha occhi e capelli scuri e parla e comprende bene il castigliano".Continua a leggere

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...