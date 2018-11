L' apertura sul deficit tranquillizza i mercati | spread in netto calo

Manovra - apertura sul deficit. Salvini : "Non ci attacchiamo ai decimali" : E' una cosa di un interesse politico estremo, perché di solito queste decisioni inconsce precedono dei cambiamenti della coscienza politica , vedremo". Condividi

La mossa di Salvini : apertura all’Ue sulla manovra per isolare i Cinque Stelle : Fatta passare così sembra una bazzeccola: «2,2... 2,6... non è una questione di decimali, ma di serietà e concretezza». Ma quegli zero virgola, indicato il rapporto deficit Pil in una manovra di bilancio, non sono noccioline: rappresentano milioni di euro e soprattutto sono politicamente un segnale forte: Matteo Salvini ha appena aperto uno spiragl...

Xi Jinping invia una lettera di congratulazioni al Forum internazionale sulla riforma e apertura e sull'alleviamento della povertà della ... : Nella lettera, il presidente cinese ha affermato che la Cina, in quanto paese in via di sviluppo più popoloso del mondo, è da sempre un'attiva sostenitrice e un potente promotore della riduzione ...

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

CF : nuova proroga della moratoria sull'apertura di studi medici

Maltempo Liguria - masso sulla carreggiata : vicina la riapertura dell’Aurelia : Sono in fase di ultimazione i lavori di disgaggio del materiale instabile lungo la parete rocciosa a monte della strada Statale 1 Aurelia nei pressi di Ventimiglia che, a causa del passaggio dell’intesa perturbazione che ha colpito il ponente della Liguria nei giorni scorsi, aveva visto la chiusura dell’arteria stradale. Lo comunica l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: “Gli interventi da ...

Urne in plexiglass e cabine con l'apertura rivolta verso gli scrutatori : cosa prevede la legge sul voto trasparente : Urne in plexiglass, seggio aperto e possibilità per gli universitari fuorisede di votare per i referendum e per le Europee nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge approvata oggi dall'Aula della Camera. Il testo, primo firmatario Dalila Nesci (M5s), che passa ora al Senato, è stato approvato con il voto a favore della maggioranza e di Leu, l'astensione di Pd e ...

Gianluigi Paragone : "Infantile apertura del Tg1 sulla manifestazione del Pd" : "La notizia della manifestazione del Partito democratico di domenica scorsa non era da apertura del telegiornale delle 20. Del resto, sul Corriere della sera di lunedì la stessa notizia era confinata a pagina dieci". Gianluigi Paragone, giornalista e senatore M5S, intervistato dal Corriere della sera, contesta la gerarchia delle news al Tg1: "I telegiornali vendicativi sono una scorrettezza, a maggior ragione se sono pagati coi soldi del ...

Preti sposati - l’apertura del cardinale Parolin : “Occorre interrogarsi sul celibato. Magistero non è monolite immutabile” : La Chiesa cattolica aprirà ai Preti sposati? A intervenire in un dibattito che suscita sempre molta attenzione anche nell’opinione pubblica è il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in un’intervista esclusiva ad America Oggi. “Sono convinto – ha affermato il porporato – che occorra oggi interrogarsi se il celibato sia vissuto in tutte le sue potenzialità e se sia apprezzato e valorizzato in ciascuna Chiesa ...

L'apertura di Sony nei confronti del cross-play? Microsoft esulta : "Continuano a non ascoltare i giocatori. Tutti i giochi dovrebbero essere cross-play", commentava tempo fa Mike Ybarra di Microsoft parlando dell'ostruzionismo di Sony sulla questione cross-play."Quando ero in Sony la ragione dichiarata internamente per non supportare il cross-play era il denaro", ha rivelato l'ex Sony, John Smedley, su Twitter nel mese di giugno. "Non gli piaceva che qualcuno acquistasse qualcosa su una Xbox e poi venisse usato ...

Spread osservato speciale - apertura in rialzo sulle tensioni nel Governo sul deficit : Lo Spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte rialzo a 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul deficit/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per ...

apertura di luci o vedute sul cortile condominiale : Cassazione 19.7.2018 n. 19265 ha affermato che l'Apertura di finestre ovvero la trasformazione di "luce" in "veduta" su un cortile condominiale, rientra nei poteri spettanti ai condomini ex art. 1102 cc tenuto conto che i cortili comuni, assolvono alla finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, per cui i condomini spetta la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo ...