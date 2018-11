L' Antitrust ai piccoli commercianti | no al sovrapprezzo se il cliente paga con le carte

Antitrust INDAGA SU PANE INVENDUTO NEI SUPERMERCATI : 6 ISTRUTTORIE/ Squilibrio grandi venditori-piccoli forni : Istruttoria lanciata dall'ANTITRUST per 6 gruppi per il PANE non venduto: nel mirino finiscono Auchan, Carrefour, Coop Italia, Conad, Esselunga ed Eurospin. Ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:10:00 GMT)