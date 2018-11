L' Allieva | la speranza per la messa in onda di una terza stagione

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Giovedì 29 novembre va insu Rai Uno l'ultima puntata della fiction 'L'2' che metterà lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena: intanto i fan sperano nella riconferma della serie per laannata. Non sarà impresa facile mandare per un altro anno su Rai Uno questa serie che, però, ha dalla sua parte gli ascolti record riscontrati in questaseguendo la scia del primo anno quando ha rappresentato una novità all'interno del palinsesto della rete ammiraglia.La fiction ispirata alla penna di Alessia Gazzola ha avuto la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo appassionato dalla storia di Alice e Claudio, caratterizzata da un continuo 'tira e molla'. Ci sarebbero dunque i presupposti per l'ipotesi di un prosieguo de L'che ha consacrato Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi come "coppia indiscussa" della fiction di Rai Uno. I due ...