Lady Diana | il confidente svela i segreti della principessa a Domenica Live

Domenica Live - le rivelazioni-choc dell'amico di Lady Diana : 'Cos'aveva scoperto sul passato di Carlo' : Rivelazioni sconvolgenti quelle raccontate dall'amico di Diana Spencer , Derek Dean , nella puntata di ieri, Domenica 25 novembre, di Domenica Live . L'ospite di Barbara D'Urso non ha risparmiato ...

"Lady Diana sarebbe stata fiera di Kate e Meghan". Parola di Sarah Ferguson : "Se Diana fosse stata viva, sarebbe stata infinitamente orgogliosa delle sue nuore, Kate e Meghan". Ad esserne certa è Sarah Ferguson, ospite al programma Good Morning Britain, dove ha raccontato del rapporto molto stretto che aveva con Diana.L'ex moglie di Adrew di York e mamma di Eugenie e Beatrice non ha dubbi, Lady D. sarebbe stata una suocera affettuosa e premurosa con le due nuore. "Le avrebbe abbracciate e avrebbe detto loro di ...

Derek Deane - amico e confidente di Lady Diana : Fra le persone che conoscevano davvero Lady Diana c’è lui: Derek Deane, il suo migliore amico e confidente. Ballerino e coreografo, Derek è stato accanto alla madre di William e Harry in uno dei momenti più difficili della sua vita. L’artista inglese era spesso con Lady Diana durante le fasi del suo divorzio con Carlo, nel periodo in cui decise di affrontare per la prima volta Camilla e quando iniziò la relazione con Dodi Al Fayed. ...

Sarah Ferguson rivela : “Lady Diana sarebbe fiera di Kate e Meghan” : Sarah Ferguson parla per la prima volta di Lady Diana, svelando che avrebbe avuto un ottimo rapporto con Kate Middleton e Meghan Markle. L’ex moglie di Andrea di York, secondogenito della Regina Elisabetta, è stata ospite di Good Morning Britan, dove ha parlato del suo rapporto con la madre di William e Harry, ma anche delle nuore della Principessa del Popolo. “sarebbe fiera – ha raccontato Sarah, parlando di Diana -. Avrebbe ...

Lady Diana e le rivelazioni del suo confidente segreto : "Per me non era una principessa”" : È il ballerino Derek Deane a rompere il silenzio e a mistificare ancora di più la figura di Lady Diana. Sono trascorsi ben 21 anni dalla morte della Principessa triste e amata dal popolo, eppure molti sono i punti oscuri sulla scomparsa. Il confidente segreto di Lady Diana, in un"intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta alcuni retroscena fino ad ora celati nell"ombra. Qui le conversazioni più salienti."L"amore per il balletto ci ha ...

Lady Diana - le parole che spinsero Carlo a sposarla : Era il 1981 quando Diana Spencer e Carlo d’Inghilterra si sposarono. Pochi mesi prima il primogenito della Regina Elisabetta II aveva fatto alla fidanzata la fatidica proposta di nozze. A spingerlo a chiedere la mano di Lady D però non fu l’amore, ma le parole di Filippo. Secondo quanto svelato da una biografia non ufficiale, il Principe, dopo solo 12 appuntamenti con la giovanissima Diana, si trovò faccia a faccia con suo padre, che ...

Kate Middleton - suo figlio George ha la stessa passione della nonna Lady Diana : Buon sangue non mente: così scopriamo che – non a caso – George, il primogenito di Kate Middleton, ha la stesa passione di sua nonna Lady Diana. Ribelle e vitale, la Principessa del Popolo non ha mai nascosto la sua passione per il balletto. Diana amava partecipare alle rappresentazioni dell’English National Ballet – tanto che ne fu patrona dal 1989 sino alla sua morte – ma anche ballare. Nel 1985 si esibì sul palco del ...