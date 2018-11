La verità sui furbetti del cartellino | “Licenziati meno di quattro su 100” 

Pensioni e LdB2019 : Quota 100 e flessibilità - attesa la verità sui dettagli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 novembre 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento da parte dell'opposizione in merito al funzionamento dei pensionamenti anticipati tramite la Quota 100 ed ai relativi dettagli operativi. Nel frattempo il Premier Conte è andato a Bruxelles per discutere con i Commissari UE dell'impianto della Manovra, mentre dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono ipotesi sul possibile slittamento delle ...

Previsioni meteo - la verità di Mario Giuliacci sui meteorologi italiani : "Certi siti non hanno senso" : La divulgazione delle Previsioni meteo in Italia rischia di prendere una deriva incontrollabile. A lanciare l'allarme sul Giorno è il colonnello Mario Giuliacci, 78 anni e la freschezza di un ragazzino nel raccontare ogni giorno come sarà il tempo sull'Italia. Dopo trent'anni di carriera, Giuliacci

La verità sui messaggi WhatsApp che si autodistruggono - arriveranno davvero? : In queste ore si è molto parlato dei messaggi WhatsApp, in merito ad una presunta funzione in arrivo che ne prevede l'autodistruzione dopo un determinato lasso di tempo. Abbiamo anche noi approfondito l'anticipazione fornita da alcuni magazine di settore americano ma siamo costretti a sottolineare come, da una fonte non ufficiale ma autorevole, giunga un inaspettato freno: la notizia sarebbe in realtà una fake news o per meglio dire una ...

L’isola di Pietro 2 - l’inquietante verità sui genitori di Diego : anticipazioni 18 novembre : Proseguono le storie che vengono raccontate da L’isola di Pietro 2, la seconda e molto attesa stagione della fiction di Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla recitazione sul piccolo schermo dopo tanti anni: domenica 18 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il quinto appuntamento con le storie di Pietro Sereni e la sua complicata ma tenera famiglia. Al fianco del Gianni nazionale ci sono Chiara Baschetti, Michele ...

Anticipazioni L'isola di Pietro 2 ultima puntata - Diego scopre la verità sui genitori : Anche questa fiction Mediaset, L'isola di Pietro 2, sta per volgere al termine. Domenica 25 novembre, su Canale 5, andrà in scena la sesta e ultima puntata. Si preannuncia un finale ricco di suspense, nel quale, finalmente, verranno a galla molte verità. Si scoprirà cosa è successo a Vanessa Silas e a Giulia Canale, morte in circostanze piuttosto misteriose. L'attenzione si focalizzerà, inoltre, anche sulla dolcissima Elena, la quale nelle ...

250 SUICIDI DI MINORI IN GIAPPONE/ E' il nostro mondo - al bivio tra profitto - alienazione e verità - IlSussidiario.net : Crescono SUICIDI, isolamento e stranezze, come il matrimonio con un ologramma. Frutto di una drammatica sconnessione da se stessi e da chi ci sta accanto.

La verità di Carmen Di Pietro : "Vi racconto quando dormivo sui treni" : 'dormivo sui treni fermi alla stazione. Ho fatto la gavetta con mille sacrifici'. E' un passato difficile quello di Carmen Di Pietro, oggi showgirl di successo, reduce dalla scorsa edizione del Gf Vip ...

Tutta la verità sui Samsung Galaxy S7 con striscia rosa sul display : i costi richiesti fuori garanzia : Tiene banco in queste settimane la questione relativa al Samsung Galaxy S7 e al suo display, in relazione al fatto che con lo smartphone un numero crescente di utenti sta riscontrando la presenza di una striscia rosa verticale. Come vi ho riportato poche settimane fa sulle nostre pagine, infatti, a circa un anno di distanza dalle ultime segnalazioni, quasi per magia il problema è riesploso creando all'utente finale un certo senso di ...

Alessandra Amoroso fa chiarezza : tutta la verità sulle nozze e i sui figli : La cantante finisce spesso al centro del gossip per voci su presunte nozze e gravidanze, ma, una volta per tutte, ha...

Palermo - Follieri a Zamparini : “La verità verrà accertata nei tribunali - non sui giornali” : Il gruppo Follieri rilancia e minaccia azioni legali nei confronti di Zamparini dopo le accuse mosse all’imprenditore Raffaello Follieri, colpevole, per il patron del Palermo, di avere prodotto documenti falsi nella trattativa per l’acquisto del club. “Follieri Capital Limited fa seguito ai comunicati stampa di queste ore – si legge in una nota degli avvocati di Follieri – e legge attonita e sbigottita quanto ...

Gf Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti : Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti proviene da ...