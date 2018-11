La Torre di Pisa ci spiega quale può essere il lato buono del populismo

La Torre di Pisa pende un po' meno : Continua a pendere, ma un pò meno. Per l'esattezza 4 centimetri in meno. La Torre di Pisa, uno dei monumenti più celebri al mondo che proprio a questa "anomalia" deve la sua fama planetaria, sta dunque meglio. A sostenerlo dati alla mano è il gruppo di sorveglianza composto da Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia, che da oltre 17 anni tiene sotto osservazione i movimenti del campanile di ...

Come ha fatto la Torre di Pisa a raddrizzarsi? : Continua a pendere, ma un pò meno. Per l'esattezza 4 centimetri in meno. La Torre di Pisa, uno dei monumenti più celebri al mondo che proprio a questa 'anomalia' deve la sua fama planetaria, sta ...

La Torre di Pisa è sempre più dritta : (foto: Getty Images) “Evviva la Torre di Pisa che pende, che pende e sempre sta su”, recita il ritornello di una vecchia canzone popolare. Ebbene, oggi possiamo dire che non solo sta su, ma che in 20 anni il celebre campanile si è raddrizzato di ben 4 centimetri. A certificare il buono stato di salute della Torre pendente sono gli esperti del Gruppo di sorveglianza, che da più di 17 anni tengono d’occhio il monumento Pisano. La Torre di ...

La Torre di Pisa è sempre più dritta : (foto: Getty Images) “Evviva la Torre di Pisa che pende, che pende e sempre sta su”, recita il ritornello di una vecchia canzone popolare. Ebbene, oggi possiamo dire che non solo sta su, ma che in 20 anni il celebre campanile si è raddrizzato di ben 4 centimetri. A certificare il buono stato di salute della Torre pendente sono gli esperti del Gruppo di sorveglianza, che da più di 17 anni tengono d’occhio il monumento Pisano. La Torre di ...

La Torre è stabile : buone notizie da Pisa : La Torre è stabile, le previsioni sono meglio di quanto ci si aspettava Era dal 1995 che la Torre di Pisa e, la "pendenza" che l'ha resa famosa in tutto il mondo, destava preoccupazioni. La ...

Pisa : la famosa Torre si sta raddrizzando : La Torre di Pisa, famosa in tutto il mondo per la sua innaturale inclinazione, sembra raddrizzarsi. A farlo sapere è uno studio condotto dai professori dell'Università di Pisa, facoltà di geotecnica, Infatti, tra il 1999 ed il 2001, la Torre è stata sottoposta ad un intervento di stabilizzazione; ciò l'ha portata, lentamente nel corso degli anni, a raddrizzarsi di mezzo grado. Questo processo riguarda un raddrizzamento di uno/due milimetri ...

La Torre di Pisa si è raddrizzata ancora un po’ : I lavori per stabilizzarla svolti negli anni Novanta hanno portato a risultati migliori del previsto

La Torre di Pisa si rialza : contro ogni pronostico non pende più : La Torre di Pisa nell'arco di diciassette anni sta diminuendo lentamente la propria pendenza. Lo dimostrano i dati raccolti dal Gruppo di Sorveglianza che osservano la Torre e proprio in questi giorni hanno misurato un miglioramento considerevole nella pendenza di uno dei più importanti monumenti italiani.Continua a leggere

La Torre di Pisa pende sempre meno : Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta che si trova nella piazza del Duomo di Pisa è uno dei monumenti più importanti al mondo grazie alla sua celeberrima pendenza. L’edificio, la cui costruzione iniziò nel 1173, rappresenta l’immagine dell’Italia e continua a meravigliare per essere la rappresentazione vivente di una sfida alle leggi della statica. Un’obliquità strutturale dovuta al cedimento del terreno che in presenza di acqua ...

La Torre di Pisa pende sempre meno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Torre di Pisa non pende quasi più : in 20 anni ridotta la pendenza di 4 centimetri : La Torre di Pisa è stabile e molto lentamente sta riducendo la sua pendenza. In vent'anni il campanile, uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 centimetri di pendenza e il suo ...

La Torre di Pisa pende meno : ha recuperato 4 cm - Sky TG24 - : Il Gruppo di sorveglianza del monumento ha verificato che dagli anni 90, quando sono stati realizzati i lavori di consolidamento, ha recuperato in tutto 45 cm, pari a mezzo grado di pendenza. Secondo ...

La Torre di Pisa pende meno : dal 2001 ha recuperato 4 cm : La torre di Pisa pende meno: dal 2001 ha recuperato 4 cm Il Gruppo di sorveglianza del monumento ha verificato che dagli anni 90, quando sono stati realizzati i lavori di consolidamento, ha recuperato in tutto 45 cm, pari a mezzo grado di pendenza. Secondo i tecnici, il monumento è in buone condizioni e rimarrà ...

Torre di Pisa - pendenza ridotta : meno 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e molto lentamente sta riducendo la sua pendenza. In vent'anni il campanile, uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 centimetri di pendenza e il suo ...