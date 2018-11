Marte - atterrata la sonda InSight della Nasa : terrore per 7 minuti - poi la prima foto : La sonda Insight della Nasa ha inviato la sua prima fotografia, dopo essere atterrata sulla superficie di Marte a seguito di un viaggio di sette mesi. Dopo aver attraversato l'atmosfera del pianeto rosso, ha confermato la Nasa dalla base di controllo di Pasadena in California, la sonda ha trasmesso

Quei "sette minuti di terrore" : la sonda InSight è arrivata su Marte : Sono stati solo sette minuti. Ma "sette minuti di terrore" che hanno tenuto col fiato sospeso il Jet propulsion laboratory della Nasa che ha seguito in diretta la discesa di Insight su Marte.La sonda dell'Agenzia spaziale americana ha percorso 460 milioni di chilometri nello spazio dal giorno del suo lancio - avvenuto il 5 maggio scorso dalla base di Vandenberg, in California - ed è entrata nell'atmosfera del Pianeta rosso poco prima delle 21. E ...

La sonda InSight è su Marte : Il timer della Nasa segna l'ora zero. La sonda InSight ce l'ha fatta, è su Marte. Un applauso con la storica standing ovation ha accompagnato il segnale al centro di controllo dell'Ente spaziale ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto La diretta : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

sonda della Nasa InSight atterrata su Marte : Roma, 26 nov., askanews, - La Sonda InSight della Nasa è atterrata su Marte dopo avere completato la sua pericolosa discesa verso la superficie del Pianeta Rosso. La sua missione sarà quella di ...

La sonda InSight atterra su Marte : La sonda Insight della Nasa si è posata su Marte. E' il 15/o veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la discesa. Adesso non resta che attendere il segnale che il lander dovrebbe inviare alle 21:01 per dire che è 'vivo' e funzionante. Le prime immagini della superficie di Marte non dovrebbero arrivare prima di domani. Intorno alle 2 della notte si ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata sul Pianeta rosso La diretta : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

Marte - la sonda InSight arriva sul pianeta Rosso : atterraggio avvenuto con successo : Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio e altrettanti minuti d’angoscia, la sonda americana Insight ha toccato la superficie del pianeta Marte: l’atterraggio è avvenuto con successo. Alle 20.47, come da programmi, la sonda è entrata nell’atmosfera, riparata da uno scudo termico rinforzato e ha iniziato l’ultima fase della discesa a circa 20mila chilometri orari, mirando a un rettangolo di 10 chilometri su ...

Ora la sonda InSight ci spiegherà perché Marte è invecchiato male e la Terra no : Alle 21 del 26 novembre la sonda della Nasa “InSight” ha toccato il suolo marziano senza danni dopo un viaggio di 7 mesi. Gli ingegneri responsabili della missione hanno passato momenti intensi pieni di adrenalina sia prima che dopo l’ingresso in atmosfera marziana. Non è mai facile atTerrare su Mar

Quei "sette minuti di terrore" : la sonda InSight verso Marte : Saranno solo sette minuti. Ma saranno "sette minuti di terrore" che terranno col fiato sospeso il Jet propulsion laboratory della Nasa che seguirò la discesa di Insight su Marte.La sonda dell'Agenzia spaziale americana entrerà nell'atmosfera alle 20,47 di questa sera e - se tutto andrà per il verso giusto - alle 21,01 a Pasadena, in California, arriverà uno "squillo" che confermerà l'ammartaggio del lander, il primo robot a stelle e strisce a ...

La sonda InSight atterra su Marte. Segui la diretta : La diretta inizierà alle ore 20 quando la Nasa comincerà a trasmettere su YouTube, con un video a 360°, le immagini dell'avvicinamento e dell'atterraggio della sonda InSight su Marte . Ma i rischi di ...

NASA : questa sera la sonda InSight atterrera' su Marte - video in diretta : NASA: questa sera, il lander attraverserà l'atmosfera marziana per atterrare nella regione vulcanica dell'Elysium Planitia. NASA - Secondo le stime la sonda impiegherà circa 7 minuti per...