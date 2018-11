La sonda InSight atterra su Marte Segui la diretta

L'ammartaggio della sonda InSight in diretta : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

NASA : questa sera la sonda InSight atterrera' su Marte - video in diretta : NASA: questa sera, il lander attraverserà l'atmosfera marziana per atterrare nella regione vulcanica dell'Elysium Planitia. NASA - Secondo le stime la sonda impiegherà circa 7 minuti per...

La sonda InSight alla prova dello sbarco su Marte : Un team di scienziati al lavoro di simulazione con una replica del lander InSight nel Jet Propulsion Laboratory della NASA, il 6 novembre 2018. Fotografia di Cassandra Klos Vedi anche Vent'anni di ...

Marte – missione inSight : in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso : inSight Marte Evento speciale in arrivo su Focus. Il canale 35 del digitale terreste seguirà in diretta l’atterraggio su Marte della sonda inSight, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, la inSight è stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo ...

Terremoti - calore - composizione e densità di Marte : la sonda InSight svelerà i segreti del Pianeta Rosso e non solo : Mancano ormai poche ore all’atterraggio della sonda NASA InSight sul suolo marziano. Il viaggio di 6 mesi e 482 milioni di chilometri si avvia verso il suo gran finale intorno alle 20:40, in quella che sarà una delicatissima operazione definita come 7 minuti “di terrore” dai membri della NASA. È il primo tentativo della NASA di atterraggio sul suolo marziano dal 2012, quando fu lanciato il rover Curiosity, e tutte le persone coinvolte sono ...

Marte - la sonda InSight sul pianeta Rosso : gli scienziati della Nasa e i 7 minuti di terrore : È il primo passo di un viaggio che ci potrà dire non solo come e perché si è formato Marte ma anche come si sono formati i pianeti in generale. Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio gli scienziati vivranno otto minuti d’angoscia: la sonda americana InSight toccherà la superficie del pianeta Marte, al termine di una discesa ad alto rischio. E gli ingegneri della Nasa che seguono l’operazione dalla Terra non possono ...

La sonda InSight tenta una discesa ad alto rischio su Marte : sbarca sul Pianeta Rosso anche grazie alla tecnologia italiana : E’ il giorno di InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport): oggi è previsto l’atterraggio sulla superficie di Marte, un’operazione ad alto rischio. Il team di ingegneri della NASA, che ha programmato tutto nei minimi dettagli, non può far altro che incrociare le dita: può accadere di tutto, dall’ingresso nell’atmosfera alle tempeste di sabbia, fino al contatto vero e ...

La sonda InSight della Nasa si prepara ad atterrare su Marte : Ultimi frenetici preparativi per la discesa su Marte della sonda Insight della Nasa, che luned sera intorno alle 21, ora italiana, toccher il suolo per poi cominciare a esplorare il 'cuore' del ...

Lunedì InSight sbarca su Marte : la sonda era partita il 5 maggio dalla California : E' molto atteso l'arrivo della sonda InSight, previsto per Lunedì 26 Novembre, alle ore 21:53, su Marte. La sonda è partita dalla base spaziale di Vandenberg, in California, il 5 maggio. La regione di Marte dove toccherà il suolo InSight, chiamata "Elysium Planita" è stata selezionata appositamente, tra altre venti, esaminate dai ricercatori americani, perché ritenuta la più conveniente per l'ammartaggio, grazie alle caratteristiche orografiche ...

Spazio - lunedì atterraggio per sonda marziana InSight : Tampa, Florida,, 23 nov., askanews, - Conto alla rovescia per l'atterraggio lunedì della sonda marziana Mars InSight, lanciata sette mesi fa e destinata allo studio dei terremoti e della struttura ...