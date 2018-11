La sexy Diletta Leotta infiamma Tiki Taka | il siparietto scatena il web VIDEO

Diletta Leotta - i pantaloni sono troppo stretti : San Siro è sexy per Inter-Frosinone [VIDEO] : Diletta Leotta infiamma San Siro. Si avvicina sempre di più il terzo match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, nelle prime due partite successo dell’Udinese contro la Roma mentre altri tre punti per la Juventus contro la Spal grazie alle reti firmate da Cristiano Ronaldo e da Mario Mandzukic. Inter-Frosinone in diretta su DAZN e come al solito la grande protagonista è Diletta Leotta, la giornalista sportiva in ...

Diletta Leotta dà ‘appuntamento’ a San Siro per Inter-Frosinone - ma l’attenzione dei fan è per la sexy FOTO social : Diletta Leotta torna su Dazn per il post partita di Inter-Frosinone: la giornalista catanese strega i fan con uno scatto social dal terreno di gioco Diletta Leotta torna ‘in campo’ per la Serie A e lo fa in occasione di Inter-Frosinone. La sfida che si disputerà questa sera a San Siro sarà commentata dalla giornalista catanese e dai suoi ospiti in studio durante il programma ‘Diletta Gol’. Dopo la pausa di ...

Diletta Leotta come… Rocky! La sexy giornalista si allena duramente [VIDEO] : Diletta Leotta si allena in casa propria, la bellissima giornalista seguita passo passo dal suo personal trainer suda e fatica Diletta Leotta torna ad allenarsi con il suo personal trainer. La bellissima giornalista catanese con leggings e top nero aderente si presta ad un duro allenamento che condivide sui social. Con un sottofondo musicale che richiama il film ‘Rocky‘, la siciliana si tiene in forma. >>> CLICCA QUI ...

Diletta Leotta s'improvvisa barista - la catanese sexy anche nel 'nuovo ruolo' [VIDEO] : Diletta Leotta dietro il bancone del bar nei panni della sexy barista: la giornalista di Catania si diverte sui social e cattura l'attenzione di tutti i suoi follower Diletta Leotta si diverte con i ...

Diletta Leotta s’improvvisa barista - la catanese sexy anche nel ‘nuovo ruolo’ [VIDEO] : Diletta Leotta dietro il bancone del bar nei panni della sexy barista: la giornalista di Catania si diverte sui social e cattura l’attenzione di tutti i suoi follower Diletta Leotta si diverte con i suoi follower e si fa filmare mentre s’improvvisa sexy barista. La giornalista di Catania poi pubblica tutto sui social, dove le sue storie Instagram ed i suoi post fanno impazzire i fan che la seguono per la sua bellezza e ...

Diletta Leotta si diverte a Dubai - la sexy giornalista ‘sgraziata’ nelle sue prese da ballerina [VIDEO] : Diletta Leotta a Dubai si diverte con due suoi amici improvvisandosi ballerina, la bella giornalista ride a crepapelle Diletta Leotta da Dubai mostra ai suoi follower su Instagram il suo lato divertente. La giornalista catanese, proprio davanti al Burj al-Arab, insieme a due suoi simpatici amici si mette alla prova in delle ‘prese’ da ballerina professionista. La 26enne, nonostante il fisico mozzafiato, non appare esattamente ...

Diletta Leotta sexy a Dubai - la bellissima giornalista in relax sulle spiagge degli Emirati [VIDEO] : Diletta Leotta si mostra in bikini a Dubai, la sexy giornalista in vacanza se la spassa nella lussuosa meta vacanziera Diletta Leotta a Dubai. Approfittando della pausa della Serie A, la bellissima giornalista è volata negli Emirati Arabi dove si è mostrata in bikini sulle bianche spiagge della splendida meta vacanziera degli Emirati Arabi. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<L'articolo Diletta Leotta sexy a Dubai, la ...

Il sexy allenamento di Diletta Leotta - il look ginnico scelto dalla giornalista sottolinea le sue forme [VIDEO] : Diletta Leotta torna ad allenarsi dopo un po’ di tempo passato senza il suo personal trainer: il video della sua sessione di allenamento è sexy-- Diletta Leotta annuncia il ritorno agli allenamenti, dopo essersi concessa troppo tempo senza il suo ‘amato’ personal trainer. La bellissima giornalista si presenta di fronte al muscoloso ragazzo con un top ed un paio di leggings aderenti, che sottolineano le curve della meravigliosa ...

Diletta Leotta - sexy relax domenicale per la giornalista : la FOTO sensuale in piscina : Diletta Leotta si rilassa in piscina, dopo il lavoro a Dazn la giornalista siciliana dedica un po’ di tempo a se stessa in un luogo misterioso Diletta Leotta si concede un giorno di pausa dal tran tran degli impegni di lavoro che si accavallano in settimana. Dopo aver presenziato alla partita tra Genoa e Napoli allo Stadio Luigi Ferraris, come inviata di Dazn, la catanese si rilassa in una spa in cui pare essere da sola. La 26enne ...

Diletta Leotta scatenata a ritmo di musica : l’esibizione sexy della formosa siciliana [VIDEO] : Diletta Leotta scatenata a ritmo di musica durante le lezioni di ballo che sta prendendo per tenersi in forma: l’esibizione della giornalista 26enne è sexy Diletta Leotta si presta per un’esibizione sexy nella classe di danza in cui si è iscritta per tenersi in forma. La giornalista e presentatrice 26enne mostra le sue forme e le sue qualità da danzatrice sugli step della sala prove con un paio di leggings attillati ed una ...

Diletta Leotta scatenata a passo di musica : l’esibizione sexy della formosa siciliana [VIDEO] : Diletta Leotta scatenata a ritmo di musica durante le lezioni di ballo che sta prendendo per tenersi in forma: l’esibizione della giornalista 26enne è sexy Diletta Leotta si presta ad un’esibizione sexy nella classe di danza in cui si è iscritta per tenersi in forma. La giornalista e presentatrice 26enne mostra le sue forme e le sue qualità da danzatrice sugli step della sala prove con un paio di leggings attillati ed una ...

Diletta Leotta - la camicia si ‘sbottona’ : l’incidente sexy manda in tilt il web [VIDEO] : Diletta Leotta continua a regalare spettacolo, la camicia si sbottona e l’incidente sexy è inevitabile. La bella giornata sportiva si conferma grande protagonista, il salto di categoria ha scatenato i tifosi, dalla Serie B la siciliana è stata ‘promossa’ in Serie A con gli appuntamenti fissi di DAZN. Il massimo campionato italiano è già entrato nella fase importante, in particolar modo l’ultima giornata è stata ...

Diletta Leotta nel backstage di un servizio fotografico : la sexy 26enne sul set con la propria famiglia [VIDEO] : Diletta Leotta, giornalista siciliana e volto di DAZN, è stata protagonista di un servizio fotografico insieme alla mamma, alla nonna, alla sorella ed alla nipotina. Tanto divertimento e sorrisi per la famiglia di Diletta. GUARDA IL VIDEO —> Diletta Leotta nel backstage del servizio fotografico di famiglia SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Diletta Leotta - servizio fotografico in… famiglia! La bellissima giornalista Dazn radiosa e sexy [VIDEO] : Diletta Leotta compare nel backstage di un servizio fotografico particolare: la meravigliosa 26enne sul set con la propria famiglia Diletta Leotta oggi è stata protagonista di una giornata speciale e di un servizio fotografico insieme alla mamma, alla nonna, alla sorella ed alla nipotina. Una vera e propria reunion di famiglia per la meravigliosa giornalista catanese. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<L'articolo ...