La riscossa degli “over” | dalle vincitrici di Pechino Express alla Lollobrigida su

(Di lunedì 26 novembre 2018) La rivincitaover, la“anta”, l’esaltazione della generazione 6.0. Una rivincita, per esempio, se l’è presa anche Isabella Rossellini che a 43 anni fu licenziata dcasa di cosmetici Lancome. “Troppo vecchia”, le avevano detto, così ventidue anni dopo è ritornata a vestire i panni di testimonial. Non che vada diversamente nel mondo del gossip. Oggi una copertina dedicata ad Albano e Romina Power vale quattrocento scatti a nuove coppie, vere o finte che siano.Così, mentre il giovanlismo spinto dilaga, ci pensa la tv a ricordare che la competenza non si misura con l’età, il numero indicato sulla carta d’identità non può rappresentare un merito ma nemmeno un demerito. Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti hanno spopolato a, dopo esserci arrivate per caso con l’esclusione di Eleonora Brigliadori ...