La Repubblica delle donne | Chiambretti allunga sino al 30 gennaio 2019 Anteprima Blogo

Lorella Cuccarini smentisce di avere un amante a CR4 - La Repubblica delle Donne : L'ospite principale della puntata di ieri di CR4 - La Repubblica delle Donne, il programma che ha portato per la prima volta in prime time Piero Chiambretti, è stato Lorella Cuccarini. L'ex postino di Rai2 ha voluto subito sincerarsi se la showgirl non stesse attraversando un periodo di crisi con il marito Silvio Testi, dal momento che era stata pizzicata con un ragazzo: Chiambretti, guarda che di famiglie che sono unite da anni ce ne ...

Cr4 - La Repubblica delle Donne. Anticipazioni e ospiti : Mary Rider fra giornalismo e film a luci rosse - : Piero Chiambretti, partendo dalla rottura di alcune coppie celebri del mondo dello spettacolo, affronterà il tema con i suoi ospiti e le presenze fisse della sua trasmissione. Il debutto in prima ...

#CR4 - La Repubblica delle donne : ospiti Simona Ventura e Lorella Cuccarini : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Simona Ventura e Lorella Cuccarini.

Anticipazioni CR4 – La Repubblica delle Donne - puntata del 21 novembre : ospiti e temi : Torna anche domani, mercoledì 21 novembre, in prima serata su Retequattro, in consueto appuntamento con Piero Chiambretti ed il suo cast per una nuova puntata del programma #CR4 – La Repubblica delle Donne. Vediamo tutti gli ospiti e le Anticipazioni di questa settimana. CR4 – La Repubblica delle Donne, Anticipazioni puntata del 21 novembre 2018: ospite Simona Ventura Tema della serata “La coppia scoppia”: partendo da alcune celebri ...

Gli ospiti della quarta puntata de La Repubblica delle donne (Anteprima Blogo) : Mercoledì 21 novembre andrà in onda su Retequattro un nuovo appuntamento in prima serata con la trasmissione condotta da Piero Chiambretti CR4 - La Repubblica delle donne.Nello studio 1 del Centro Palatino di Roma, insieme al cast fisso composto da: Alda D'Eusanio, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Drusilla Foer, Alfonso Signorini, Barbara Alberti, Annalisa Chirico e Francesca Barra si alterneranno ospiti del mondo dello ...

FABRIZIO CORONA/ 'Ho chiesto scusa a Francesco Totti e su Ilary Blasi... - #CR4 - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Questa sera FABRIZIO CORONA sarà ospite di Piero Chiambretti per la Repubblica delle Donne - CR4. Il re dello scandalo parlerà di Asia Argento?

La Repubblica delle Donne - Alda D'Eusanio assente durante l'intervista a Fabrizio Corona : Quando l’assenza fa più notizia della presenza. Non è passata inosservata mercoledì sera la mancata partecipazione di Alda D’Eusanio nel blocco che La Repubblica delle Donne ha dedicato a Fabrizio Corona.Una lunga intervista che Piero Chiambretti ha portato avanti col sostegno di Alfonso Signorini e gli interventi di Iva Zanicchi, Annalisa Chirico, Francesca Barra e Barbara Alberti. Non della D’Eusanio che, magicamente, è riapparsa ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Torna in tv dopo il rifiuto di Walter Nudo al GFVip - #CR4 - La Repubblica delle donne - - IlSussidiario.net : Ospite di Piero Chiambretti a '#CR4 - La Repubblica delle donne', FRANCESCA CIPRIANI ripercorre il suo recente passato nei reality show.

#CR4 – La Repubblica delle donne - anticipazioni : gli ospiti del 14 novembre : Mercoledì 14 novembre 2018, sempre in prima serata su Rete 4, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di #CR4 – La Repubblica delle donne. Vediamo tutti gli ospiti di questo nuovo appuntamento. anticipazioni #CR4: gli ospiti del 14 novembre Saranno ospiti di questa nuova puntata dello show di Piero Chiambretti Fabrizio Corona, protagonista in queste settimane di scontri, polemiche e scoop, ed il famosissimo regista ed attore ...

#CR4 La Repubblica delle Donne - Asia Argento attacca Lodo Guenzi : “Mi vergogno per lui a X Factor 12” : Nella seconda puntata di #CR4 La Repubblica delle Donne, programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, è stata ospite Asia Argento. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista, parlando del caso Bennett, del suo fidanzamento con Corona e soprattutto del licenziamento da X Factor 12. Asia ha dichiarato: “Mi hanno licenziato tramite una mail”. L’attrice, poi, ha sferrato un duro attacco nei confronti del nuovo giudice ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 novembre 2018. Juventus-Manchester United al 24.1%. Schiavone chiude con l’11.1% - La Repubblica delle Donne 4.4% : Juventus-Manchester United (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Champions League Juventus-Manchester United ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Diana – La Storia segreta di Lady D ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.689.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il ...

#CR4 La Repubblica delle Donne - ospiti di mercoledì 7 novembre : ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il nuovo varietà condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete 4 Tutto pronto per la seconda puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti nel prime time di Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di quello che vedremo in tv mercoledì 7 novembre 2018. #CR4 La Repubblica delle Donne: ...

#CR4 – La Repubblica delle donne anticipazioni 7 novembre : ospite Asia Argento : #CR4 – La repubblica delle donne anticipazioni 7 novembre – Ritorna nella serata di Retequattro il programma di Piero Chiambretti incentrato sul mondo femminile. Asia Argento sarà presente come ospite e racconterà il suo legame con Fabrizio Corona. Le anticipazioni di #CR4 prevedono inoltre che si parlerà di uno dei fenomeni esplosi di recente: le bambole erotiche. #CR4 anticipazioni 7 novembre, ospiti e tema Asia Argento ha già ...