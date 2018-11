La prova del cuoco – Puntate da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018 – Ricette e rubriche.

La prova del cuoco : Anche Monica Setta e Simona Marchini nella giuria della dodicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 26 novembre parte la dodicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco . Lo storico programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato dalla sua condottiera e conduttrice, Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - supergigante maschile : Paris ed Innerhofer ci riprovano a Lake Louise : Innerhofer e Paris ci riprovano a Lake Louise: il via alle ore 20, Christof parte per primo nel supergigante Christof Innerhofer e Dominik Paris ci riprovano. Dopo il secondo e il terzo posto che hanno colorato d’azzurro il podio di Lake Louise nella prima discesa della stagione, ventiquattro ore dopo si torna in posta per il supergigante (ore 20 italiane, diretta tv su Raisport ed Eurosport 1). Il sorteggio ha assegnato a ...