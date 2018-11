La nuova piazza sono adulti e anziani In rivolta gli ex ragazzi degli Anni 70 

Calciomercato Milan - una nuova pista per rimpiazzare l’infortunato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...

Forza nuova e partigiani - la piazza sfila divisa : Jacopo Granzotto Roma In mezzo al presidio scorre il tram. Sembra di essere nella Roma di Fellini. Lì la rotaia spaccava in due la trattoria tipica. Qui, a Porta Maggiore, quelli di Forza Nuova ...

Desirée Mariottini - in piazza a San Lorenzo Anpi e Forza nuova. I partigiani : “La Costituzione vieta loro esistenza” : Due manifestazioni contrapposte, Anpi e Forza Nuova, a San Lorenzo, per ricordare Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno stabile abbandonato di via dei Lucani. La Questura ha autorizzato entrambe le iniziative: i partigiani si sono riuniti in piazza dell’Immacolata dalle ore 14 alle 20, mentre Forza Nuova dalle 16 in poi si trova in piazza di Porta Maggiore. La manifestazione Anpi si è aperta con un ...

Desirée - in piazza Anpi e Forza nuova : l'estrema destra in marcia tra saluti romani e caschi : È allerta massima nel quartiere romano di San Lorenzo, dove Anpi e Forza Nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina...

L'ex Fea tornerà a prendere vita. nuova piazza per eventi - concerti - spettacoli e cinema : "Ci piace molto questa rinascita che abbiamo fortemente sollecitato " così il vicesindaco Antonio Blasioli - La riviera avrà una Nuova piazza per eventi, concerti, spettacoli, cinema e la passeggiata ...

Piazza Affari peggiora con nuova impennata spread. Wall Street giù : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...