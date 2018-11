La notte degli alambicchi accende il Natale in trentino

Italia - contro gli Stati Uniti è la notte degli esperimenti : L'Italia chiude stasera il suo 2018, da ricordare per la mancata partecipazione al mondiale in Russia, con l'amichevole a Genk contro gli Usa. Sarà, dopo 3 partite in cui Mancini ha scelto la sua ...

Locorotondo : la notte dei giganti Stasera lo spettacolo degli artisti di strada : Acrobati, danzatori e musicisti si esibiranno in spettacoli di danza e di luci per incantare, unendo la maestria di veri e propri atleti al dono di suscitare meraviglia: ballerini, musicisti, ...

Roma - la notte degli sgomberati del Baobab : “Per me era meglio morire in mare che entrare ed essere buttati fuori” : Alla fine hanno passato la notte per strada. All’angolo opposto di quel presidio informale che era il campo Baobab Experience a piazzale Maslax, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. Più di una trentina di ospiti del Baobab, sgomberato nella mattinata di martedì, hanno dormito all’esterno dello scalo ferroviario capitolino, con sacchi a pelo e coperte fornite dai volontari. “Le persone che hanno accettato ...

In esclusiva il backstage di 'Questa notte' nuovo singolo degli Ex-Otago : Esce domani il videoclip di Questa notte, il nuovo singolo degli Ex-Otago, già in tutte le radio e piattaforme digitali. Il brano, con il suo suono caldo, racconta gioie e dolori di una coppia come ...

Milano - l'esercito degli under 30 in coda per la primina di Attila : la notte in tende e sacchi a pelo : Lunghe file all'alba davanti alla biglietteria per ottenere uno dei 600 posti disponibili per lo spettacolo del 4 dicembre