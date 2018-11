La Miss delle mamme? Casalinga e romagnola

Mississippi - giudice boccia legge che impedisce l’aborto dopo 15 settimane : “Viola i diritti costituzionali delle donne” : “Viola i diritti costituzionali delle donne”. Con questa motivazione martedì 20 novembre un giudice del Mississippi, negli Stati Uniti, ha annullato la legge che impediva alle donne di abortire dopo le prime 15 settimane di gravidanza, secondo quanto riporta la Bbc. Il divieto era stato promulgato a marzo dal governatore repubblicano Phil Bryant ma era stato bloccato da una causa intentata dal Centro per i diritti riproduttivi a nome ...

Cambiamenti climatici : gravi conseguenze entro il 2100 senza una riduzione importante delle eMissioni : Se le emissioni di gas serra non verranno ridotte in modo rilevante, il pianeta potrebbe affrontare da 3 a 6 sconvolgimenti climatici contemporanei entro il 2100: lo ha rilevato una ricerca pubblicata su “Nature Climate Change“. Il team di Camillo Mora dell’Università delle Hawaii ha riesaminato sistematicamente 3.280 articoli, catalogando 467 interazioni tra 10 rischi climatici (come riscaldamento, inondazioni, siccità, ondate ...

Prescrizione : stop dopo primo grado in vigore dal 2020 - sì delle ComMissioni alla Camera : Via libera delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera all'emendamento M5s che posticipa l'entrata in vigore della riforma della Prescrizione al 2020. Prima che l'emendamento fosse messo in votazione, la relatrice Francesca Businarolo ha annunciato una riformulazione: lo stop della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio "entra in vigore il 1 gennaio 2020". Non più, quindi, "acquista ...

'Sostenibile' ma non etica. Sulla finanza - la ComMissione europea fa il gioco delle lobby : Così le lobby del settore stanno ...

Clima - Europarlamento : “Ok al taglio del 35% delle eMissioni del camion entro il 2030” : Il Parlamento europeo ha approvato per la prima volta degli obiettivi di riduzione delle emissioni prodotte da camion per contribuire al taglio di CO2 entro il 2030. Gli eurodeputati hanno adottato un obiettivo più elevato per i nuovi camion (35%) rispetto a quello della Commissione europea (30%) per ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue entro il 2030. L’obiettivo intermedio è fissato al 20% entro il 2025. I costruttori dovranno ...

Stefania Pucciarelli - la leghista dei forni e delle ruspe - eletta presidente della ComMissione diritti umani : Pochi giorni fa aveva elogiato l'intervento delle ruspe per sgomberare un campo rom. Nel 2017, invece, aveva messo un mi piace a un commento - postato sulla sua pagina Facebook - in cui si leggeva "vogliono la casa popolare, un forno gli darei". Quel like dopo fu tolto ma le valse una querela. Oggi, 14 novembre, la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.La Lega ...

Cosa sappiamo delle diMissioni di Giampiero Ventura dal Chievo : Le ha annunciate ieri il direttore sportivo della squadra e sembra averle confermate oggi il capitano Sergio Pellissier, ma non sono ancora ufficiali

Approvata la Missione Lucy alla scoperta delle origini del Sistema Solare : La Nasa annuncia l'inizio dello sviluppo per la Missione Lucy del 2021 . La navicella sarà protagonista di una Missione di 12 anni presso gli asteroidi troiani in orbita con Giove. Capo del programma ...

Decreto sicurezza. Lavori bloccati al Senato. Il Pd abbandona i lavori delle comMissioni : ROMA - Il Decreto sicurezza tanto caro a Matteo Salvini avanza lentamente, molto lentamente, al Senato. E per protesta il Pd decide di lasciare i lavori delle commissioni Affari costituzionali e ...

Hefenhofen - TG - : comMissione critica passività delle autorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Lega chiede le diMissioni di Virginia Raggi : "Un disastro - una delle peggiori amministrazioni di Roma" : La Lega chiede a Virginia Raggi di dimettersi per manifesta incapacità nella gestione di Roma. Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per criticare apertamente la guida del Campidoglio, malgrado a livello nazionale Lega e M5S siano alleati al Governo.Politi era presente alla manifestazione contro Virginia Raggi. "A Roma invece siamo all'opposizione contro ...

MAURIZIO MARTINA - DIMissIONI DA SEGRETARIO PD/ I ‘renziani’ : “no Congresso prima delle Europee” : MAURIZIO MARTINA si dimette da SEGRETARIO Pd a Forum Italia: "mandato concluso, Assemblea deciderà sul Congresso". Anime del Partito Democratico divise: renziani "frenano"..(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Serie C - sospese fino al 25 novembre le partite delle squadre in attesa di ripescaggio o riamMissione : La situazione che coinvolge la Lega di Serie B e la Lega Pro , con il contenzioso relativo al format della Serie B , a 19 o a 22 squadre, e che vede interessate alcune società attualmente partecipanti ...

Militare suicida a Torino. I parenti : “Malato di leucemia per colpa delle Missioni all’estero” : Luigi Sorrentino, caporalmaggiore dell’esercito, 40 anni aveva partecipato a missioni in Kosovo e Afghanistan e si era ammalato di leucemia a causa dell’esposizione all’uranio impoverito. Tempo fa gli era stato negato il rintegro nell’esercito.Continua a leggere