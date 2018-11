La Lega alza il muro sul Global Compact

Anticorruzione - nomi pubblici dei donatori : la Lega vuole alzare la soglia del finanziamento. Scontro con il M5s : alzare le soglie di denaro contante che obbligano i partiti a rendere pubblici i nomi dei donatori . Dopo il caso dell’emendamento per depotenziare il peculato, i deputati del Lega sono entrati nuovamente in contrasto con quelli del Movimento 5 stelle. Il motivo? Gli esponenti del Carroccio vorrebbero alzare a duemila euro all’anno la quota minita al di sopra della quale bisognerà pubblicare online i nomi dei finanziatori. La norma è ...

Anticorruzione - via obbligo di una sola fondazione per partito. Nomi pubblici dei donatori : Lega vuole alzare il limite : Per Matteo Renzi era la “norma salva Casaleggio“. Adesso è scomparsa dal ddl Anticorruzione . Nella tarda serata di ieri, infatti, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento della Lega che sopprime parte dell’articolo 9. Si tratta della legge che disciplina la “trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche”. Nel testo della riforma che dal Consiglio dei ...

Limiti a 150 km/h : la Lega vuole alzare i limiti per snellire il traffico in autostrada : La Lega, tramite il presidente della commissione Trasporti Alessandro Morelli, ha presentato la proposta dei legge per aumentare i limiti di velocità in autostrada fino ai 150 chilometri orari per agevolare il traffico. Secondo Morelli infatti, ora il problema sulle strade non è la velocità, bensì la distrazione e soprattutto l'utilizzo dei cellulari alla guida.Continua a leggere