La guerra sotto al ponte di Putin Cosa succede nel mare tra Mosca e Kiev

Grande guerra : FdI domani a Milano sotto sede Moody's : Milano , 3 nov. (AdnKronos) - Esponenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si danno appuntamento domani a Milano , sotto la sede dell'agenzia di rating Moody's , in corso di Porta Romana 68, alle 11.30, per ricordare il centenario della Grande Guerra , ritenendo "scandaloso e offensivo - si legge in u

Allarme dell'Ue : 'Elezioni sotto attacco - dati come armi da guerra' : "Le nostre elezioni sono sotto attacco, non di bombe o proiettili, ma di bots e bytes" e, "anche se le fake news non sono niente di nuovo, il mondo cyberconnesso di oggi le rende molto pi facili in termini di scala e molto pi grandi in termini di impatto", dove "i dati" personali e comportamentali raccolti su internet dai social e ...