La grande scoperta che porterà verso la cura di molte malattie | il Dna mitocondriale può

meteoweb.eu

: “Non c'è a questo mondo grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste'.… - CalabriaTw : “Non c'è a questo mondo grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste'.… - RaiNews : Leda e il cigno, a Pompei scoperta a luci rosse L'affresco è stato ritrovato nella camera da letto di una grande ca… - Easyviaggio : Si sa che #NewYork ?? sotto le feste diventa un luogo ancora più incredibile. Andiamo insieme alla scoperta delle d… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Il Dna, trasmesso in genere solo per via materna, in alcuni casi può essere ereditato anche dal papà. Si tratta però di casi eccezionali, perché in genere il passaggio di questa informazione genetica avviene dalla madre. Laè avvenuta grazie ad una ricerca guidata dall’Ospedale Infantile di Cincinnati e pubblicata sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze americana (Pnas), che ha riscontrato la caratteristica in 17 membri appartenenti a diverse generazioni di tre famiglie non imparentate tra loro. I mitocondri, ovvero le centrali energetiche delle cellule, sono dotate di un Dna più piccolo e separato da quello presente nel nucleo, ed è noto che questo Dnavenga trasmesso solo ed esclusivamente di madre in figlio. I ricercatori guidati da Shiyu Luo hanno ora scoperto diversi casi che contrastano con questa regola ferrea.Si ...