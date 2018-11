La forchetta del futuro è fatta di patate

gqitalia

: Livello di rincoglionimento mattutino: Prendere la forchetta al posto del cucchiaio per girare il caffé. - Athevmes : Livello di rincoglionimento mattutino: Prendere la forchetta al posto del cucchiaio per girare il caffé. - regalidinatale : Coperta della borsa del coltello del coltello del cucchiaio di forchetta del p #shop #regali - JoeAmendolara : RT @germix64: @valpd1 @elisac75 @JoeAmendolara @nick2punto0 @borghi_claudio Sbagli a vederla in quel senso... Una chiave a forchetta la usi… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)Della patata, si sa, non si butta via niente. Un po’ come del maiale, come da sempre sostiene la saggezza popolare. Già, perché se non si vuole utilizzare il prezioso tubero per dare vita al miglior purè del mondo, o per realizzare un suggestivo cono con cui portare a spasso per la città le proprie patatine fritte, è possibile trasformarlo addirittura in piatti, forchette e coltelli. L’idea arriva dalla Svezia, e per la precisione dalla Lund University, dove lo studente ventiquattrenne Pontus Törnqvist ha messo a punto una curiosa alternativa alle stoviglie usa e getta in plastica recentemente messe al bando dall’Unione Europea: il set di Potato Plastic, ovvero una speciale bioplastica realizzata utilizzando l’amido della patata.La proposta in questione ha vinto la tappa svedese del celebre James Dyson Award 2018, il premio assegnato alle migliori ...