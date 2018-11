La figlia di Antonella Clerici a Portobello | ecco com’è oggi Maelle

Portobello - Antonella Clerici porta in studio sua figlia Maelle con i loro cani : ecco che cosa è successo : La puntata di Portobello di sabato 24 novembre si è trasformata in una sorta di “Casa Clerici“, prima con un siparietto ai fornelli di Antonella in stile “La Prova del Cuoco” e poi chiamando in studio la figlia Maelle con i loro due cani. La ragazzina, 9 anni, nata dall’amore con Eddy Martens, ha fatto il suo ingresso con al guinzaglio Pepper e Argo: i due cuccioli si sono subito ambientati in tv e mamma e figlia ...

Domenica In - Antonella Clerici racconta le difficoltà per avere sua figlia : Antonella Clerici a Domenica In. Nella puntata di Domenica 18 novembre la ex conduttrice de La prova del cuoco si è lasciata andare a una lunga intervista. La Clerici, che al momento è impegnata nel sabato sera di Rai1 con Portobello, si è raccontata a Mara Venier. Quella tra le due signore della televisione è stata una bella chiacchierata tra amiche. Le due, nel corso dell’intervista, hanno anche ricordato Fabrizio Frizzi e l’amicizia che ha ...

Antonella Clerici a Domenica In : «La morte di Fabrizio Frizzi mi ha cambiata. Mia figlia? Mi facevo le punture prima di andare in onda» : Chiusura anticipata, la decisione Mediaset sull'ultima puntata Poi la commozione quando si parla della trasmissione che l'ha lanciata nel mondo della tv, La Prova del Cuoco : 'Entrare per 18 anni ...

Antonella Clerici a Domenica In : 'Mi figlia? Mi facevo le punture prima di andare in onda' : 'La morte di Fabrizio Frizzi mi ha cambiata'. E poi: 'Mia figlia ? Mi facevo le punture prima di andare in onda'. Antonella Clerici si racconta a Domenica In svelando le ragioni che l'hanno spinta ad ...

Asia Nuccetelli rifatta : la figlia di Antonella Mosetti è irriconoscibile : Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” forse non ricorda nemmeno il cognome della giovane Asia, poiché lei e la madre venivano normalmente accomunate e apostrofate come “le Mosetti”. Tuttavia probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa. Oggi di quella ...

ANTONELLA MOSETTI/ Parlerà della figlia Asia Nuccetelli e della rottura con il fidanzato? (Domenica Live) : ANTONELLA MOSETTI sarà ospite oggi della puntata di Domenica Live. Forse Parlerà di sua figlia Asia Nuccetelli e della sua rottura con il fidanzato Gianfranco(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:09:00 GMT)

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli : l’appello disperato a Barbara d’Urso : Asia Nuccetelli: matrimonio saltato? parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l’ex gieffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell’ex ragazza di Non è la Rai avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia sono sparite da ...

Alessandro Haber / La moglie Antonella Bavaro e la figlia Celeste : "È una creatura mia" (La vita in diretta) : Alessandro Haber parla della moglie Antonella Bavaro, delle loro nozze e dell'amore che lo lega a sua figlia Celeste, che oggi ha 14 anni. Ecco le sue dichiarazioni (La vita in diretta)(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia è nobile" : Dopo aver rivelato a Domenica Live che la figlia Asia ha deciso di allontanarsi dai riflettori per le troppe critiche ricevute dovute ai suoi ritocchini estetici, Antonella Mosetti fa un'altra rivelazione inaspettata.Davanti a tutti gli ospiti e davanti a tutto il pubblico, la showgirl ha confessato per la prima volta che "mia figlia Asia è contessa". "Suo padre - ha spiegato la Mosetti - è nobile, lei ha ereditato il titolo, ma non lo ha mai ...

Domenica Live - Antonella Mosetti lascia allibita Barbara D'Urso : 'Cos'è mia figlia'. Asia Nuccetelli segreta : Nuovo colpo di scena su Asia Nuccetelli . La mamma, Antonella Mosetti , ha confessato in diretta a Domenica Live , di fronte ad una allibita Barbara D'Urso : 'È contessa , suo padre è nobile, lei ha ...