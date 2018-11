La fiducia sul decreto sicurezza e i tagli di General Motors

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza venga bocciato dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

Posta la fiducia sul dl Sicurezza Pd protesta : "Non ci rispettano" : Come previsto il govrno ha posto la questione di fiducia sul dl Sicurezza e immigrazione all'esame della Camera.Il decreto è approdato oggi nell'Aula di Montecitorio dopo la discussione in commissione Affari costituzionali e soprattutto dopo il via libera in Senato con un voto di fiducia non votato da cinque senatori del Movimento 5 Stelle. Il dibattito nell'Emiciclo è durato sei ore: poi il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha chiesto ...

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

fiducia sulla fine : Sbaglia chi vede la flessione dello spread come un segnale che gli investitori guardino improvvisamente con favore la pretesa del governo Lega-M5s di insidiare le istituzioni europee. Lo spread è in calo e stabile sui 307 punti (comunque sui livelli di maggio) per il motivo opposto: dopo l’annuncio

Leonardo : Profumo - più fiducia sul piano : ANSA, - ROMA, 22 NOV - "Confermo totalmente la fiducia nel piano", dice l'A.d di Leonardo, Alessandro Profumo, del piano industriale presentato a fine gennaio delineando 'un percorso di crescita ...

Anticorruzione - il sì condizionato di Salvini. Ma sul decreto sicurezza sarà fiducia : Un sì, ma condizionato. Il piccolo incidente del governo sul comma Vitiello, meglio conosciuto come 'Salva Lega' perché ammorbidisce il reato di peculato per gli amministratori locali, si risolve con ...

Sulla legge anticorruzione potrebbe essere messa la fiducia : Il testo del ddl anticorruzione deve essere approvato così com'è, l'Aula della Camera deve dare il via libera allo stesso testo licenziato dalle commissioni, salvo piccole modifiche ma assolutamente concordate. È la linea dei 5 stelle, dopo che il governo è stato battuto su un emendamento a scrutinio segreto, che modifica il ddl nella parte relativa al reato di peculato, rendendolo piu' ...

Primarie Pd - testa a testa tra Zingaretti e Minniti sulla fiducia. Martina primo per la popolarità : In attesa che Marco Minniti e Maurizio Martina sciolgano la riserva e ufficializzino un'eventuale candidatura alla segreteria, il clima in casa Pd è caldo. Un candidato ammette a microfoni spenti "mi hanno chiesto di convergere su certe ipotesi", ma di non avere alcuna intenzione di farlo. Matteo Richetti, anch'egli in corsa, dice "sono settimane che mi offrono di tutto. E quando non offrono, minacciano. Offrono posti e visibilità, ...

Decreto Sicurezza - il Senato approva con 163 sì alla fiducia : esulta la Lega : Il Senato ha approvato la fiducia sul Decreto Sicurezza. I voti a favore sono stati 163, i contrari 59 e 19 gli astenuti. Si tratta del primo voto di fiducia su un provvedimento chiesto dal governo Conte a Palazzo Madama. Il provvedimento passerà adesso alla Camera, già calendarizzato in Aula dal 22 novembre. L'articolo Decreto Sicurezza, il Senato approva con 163 sì alla fiducia: esulta la Lega proviene da Il Fatto Quotidiano.