La Federcalcio | «Saranno applicate le norme per la discriminazione territoriale»

ilnapolista

(Di lunedì 26 novembre 2018) Il comunicato ufficiale L’Italia è un Paese originale. L’applicazione di una legge già prevista, diventa una notizia. Che tra l’altro salutiamo tutti con un caloroso applauso. Si è svolto oggi il consiglio federale che ha stabilito – come da comunicato ufficiale – “più stringenti per le iscrizioni ai campionati e pene più severe per i responsabili di violenza nei confronti degli arbitri”.Non solo. Il presidente della Figc Gabriele Gravina – alla presenza tra gli altri di Andrea Agnelli – ha parlato dei cori diche ormai da anni infestano gli stadi italiani. Ecco le sue parole:Ci sarà l’esatta applicazione di quanto prevedono le. Ho parlato sabato sera con il presidente dell’AIA Nicchi e con il designatore della CAN A Rizzoli invitandoli all’applicazione rigida del protocollo previsto. Le ...