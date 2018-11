La dolce ala della giovinezza | o la fissazione rivoluzionaria di Bernardo Bertolucci

Si rinnova la nuova Alleanza per la Mobilità dolce : diventano 27 le associazioni unite per chi cammina - pedala ed usa ferrovie turistiche nel paesaggio italiano : Di nuovo in rete per rinnovare la loro Alleanza, da Asciano in Toscana, rilanciano il lavoro collettivo di promozione della Mobilità Dolce in Italia, confermando alla guida come portavoce, Anna Donati. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, sabato 22 settembre si sono incontrate 27 tra le maggiori associazioni nazionali impegnate in turismo, Mobilità, ambiente e territorio, per rilanciare per i prossimi tre anni la ...