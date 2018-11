La denuncia a Le Iene | Lavoravo in nero nell' azienda di famiglia di Di

'Lavoro in nero nell'impresa edile del padre del vicepremier Di Maio' - la denuncia nella trasmissione Le Iene Video : L'accusa contro la famiglia del vicepremier Luigi Maio arriva da Salvatore Pizzo, un concittadino di Pomigliano d'Arco, da dove provIene il ministro del Lavoro, ed è rilanciata dalle Iene nel servizio ...

'Buche piene di rifiuti' : denunciata proprietaria di terreno agricolo : CAROVIGNO - Buche piene di rifiuti sono state trovate e sequestrate dai carabinieri forestali in un fondo agricolo in contrada Frascinari a Carovigno: l'area è stata posta sotto sequestro, la ...

«Carne scaduta sui banconi dei supermercati - pesce e frutta riciclati per giorni». La denuncia dei commessi a Le Iene Video : Carne scaduta, frutta e pesce vecchi, tutto sui banconi dei nostri supermercati con una nuova etichetta e una nuova data di scadenza . È quanto vIene descritto nell'inchiesta di Giulio Golia a Le Ien ...

Truffa contatori del gas : dopo la denuncia delle Iene - NoiConsumatori prepara class action : Risale ad oltre un mese fa la scoperta della Truffa dei contatori del gas, portata alla luce da un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, e le numerose proteste dei cittadini, raccolte da tutte le associazioni dei consumatori, potrebbero ora trovare sbocco in una vera e propria class action da parte dell’associazione NoiConsumatori. E’ la stessa organizzazione a darne notizia attraverso il suo leader, l’avvocato Angelo Pisani, che ...

'Le Iene' : massaggiatore shiatsu che palpa - la denuncia delle clienti lo incastra : Ambra , Lucia e Sara . Sono solo tre delle donne che si sono rivolte a un massaggiatore shiatsu per risolvere qualche dolore fisico. Il problema è sorto quando il sedicente esperto, prima di iniziare ...

Caserta - topi e piccioni morti in ospedale/ Video - medico denuncia malasanità “mi hanno distrutto” (Le Iene) : Caserta, topi e piccioni morti in ospedale: medico denuncia malasanità ma da 20 anni gli viene impedito di entrare in una sala operatoria. Il servizio stasera a Le Iene.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Varese : detiene in casa arma della prima guerra mondiale - denunciato : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Custodiva abusivamente una pistola risalente alla prima guerra mondiale, oltre a svariate munizioni. Per questo un 55enne di Olgiate Olona, nel varesotto, è stato denunciato dalla polizia. Nei giorni scorsi, agli agenti del commissariato di Busto Arsizio era arrivata la

"Non voglio essere servita da un negro". A Varese cliente insulta cassiere (e viene denunciata) : "Non voglio essere servita da un negro. Non mi va proprio". Così una cliente 40enne ha lasciato la spesa sul nastro trasportatore della cassa di un supermercato Carrefour di Varese ed è tornata fra le corsie pur di non dover interagire con il cassiere di colore che in quel momento (le 12.30 di giovedì scorso) era l'unico a cui i clienti potevano rivolgersi. A raccontare l'episodio è oggi il quotidiano La ...

I vicini da incubo di Ghedi/ Video - la famiglia Bellotti e la denuncia di stalking condominiale (Le Iene Show) : I vicini da incubo, il servizio di stasera ci fa rivivere una storia complessa che ha portato a una denuncia per stalking condominiale dopo diversi episodi. (Le Iene Show)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Contatori del gas difettosi : la truffa denunciata da 'Le Iene' : I nuovi Contatori del gas [VIDEO] sotto il mirino de 'Le Iene'. Durante la puntata dello scorso 7 ottobre, il programma di Italia1 ha mandato in onda un servizio che dimostrava il funzionamento non idoneo dei Contatori del gas, smascherando quella che sembra essere una vera e propria truffa ai danni dei consumatori italiani. Il numero delle utenze coinvolte dal problema non è al momento ben preciso ma potrebbe, in linea teorica, coinvolgere ...

Curare o denunciare? «Per i medici la salute del paziente viene prima di tutto» : «È una polemica che torna periodicamente quella in cui si scontrano il diritto alla sicurezza dei cittadini e il diritto alla cura dei malati. Da sempre la classe medica ha ritenuto che fosse prevalente il diritto alla cura». Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici è fermo sul principio che è base della professione. A far tornare in primo piano il tema è la vicenda di Trento con presunto rifiuto di cura di ...