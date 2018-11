La Borsa apre in forte rialzo | Ftse Mib +2%

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 42% : ANSA, - Milano, 22 NOV - L'indice principale della Borsa di Milano apre in calo dello 0,42% a quota 18.653 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 98% - : ANSA, - Milano, 21 NOV - Apertura in rialzo per Piazza Affari. Nel giorno in cui è atteso il giudizio dell'Ue sulla manovra del governo, l'indice Ftse MIb ha avviato gli scambi in crescita dello 0,98% ...

ANSA, - Milano, 20 NOV - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,34% a 18.759 punti.

Borsa : Tokyo apre in calo - -1 - 07% - : ANSA, - Tokyo, 20 NOV - La nuova correzione sul settore della tecnologia al Nasdaq, con il crollo dei principali titoli del comparto, da Apple, a Facebook ed Amazon, si ripercuotono su Tokyo, in calo ...

Borsa - spread apre in lieve calo a 312 punti : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp/Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 310 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 24% : ANSA, - Milano, 19 NOV - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,24%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,34%.

Borsa Europa apre bene - Londra +0 - 2% : ANSA, - MILANO, 19 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente positivi in avvio di seduta: Londra cresce dello 0,2%, Francoforte e Parigi registrano un aumento iniziale dello 0,3%.

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 06% - : ANSA, - Tokyo, 19 NOV - L'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 06% : 02.27 La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela la prima seduta della settimana: pesano l'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova Guinea, L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,06%, a quota 21.666,80. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 112,70, e sull'euro a un valore ...