eurogamer

: Konami registra un nuovo marchio di Metal Gear: novità in arrivo? #MetalGear #Konami - Eurogamer_it : Konami registra un nuovo marchio di Metal Gear: novità in arrivo? #MetalGear #Konami - PS3zone_IT : Konami registra i marchi di Metal Gear e Metal Gear Solid in Europa! Novità in arrivo ai The Game Awards? - cyberanimax : -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Nonostante si parli molto poco in questi mesi del franchise, di tanto in tanto i fan tornano a sperare di rivedere in azione Snake e gli altri personaggi dell'universo ideato da Hideo Kojima soprattutto in occasione delle mosse di, che di frequenteo rinnova nuovi marchi a temaÈ ciò che è successo oggi, come scoperto dall'utente Twitter Andrew Marmo che riporta oggi in un cinguettio alcuni documenti relativi a unditi di recente da. Come riporta Comic Book e lo stesso Marmo, però, i documenti fanno probabilmente riferimento a PlayStation Classic e a Super Smash Bros. Ultimate, poiché in entrambi sono coinvolti Snake eSolid.Al momentonon ha fatto chiarezza sul reale scopo dele malgrado esista una ridottissima percentuale che i documenti facciano riferimento a un videogioco, ...