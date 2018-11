ilnapolista

: Kolarov ha rotto il muro: «I tifosi non capiscono di calcio» - napolista : Kolarov ha rotto il muro: «I tifosi non capiscono di calcio» - VatteneOut : RT @8110JR: Ha venduto Emerson il fenomeno Spagnolo..dopo averlo fatto diventare calciatore gli altri se lo godono..e ora deve giocare Kola… - avvfabry : RT @8110JR: Ha venduto Emerson il fenomeno Spagnolo..dopo averlo fatto diventare calciatore gli altri se lo godono..e ora deve giocare Kola… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Roberto Burioni versione sportiva Nelle ultime settimane, uno dei dibattiti più interessanti in Italia è stato quello sul Burionismo. Vale a dire, l’idea che un approccio comunicativo severo in alcuni ambiti precisi possa o meno essere efficace in politica. Tutto fa riferimento a Roberto Burioni, virologo marchigiano che ha avviato l’attività di divulgatore in rete sul tema dei vaccini. Nei suoi post, soprattutto nei commenti, Burioni afferma l’assoluta superiorità della scienza rispetto alle opinioni delle persone. La sua frase-manifesto non ammette replica: «La scienza non è democratica», e contempla la sola ed esclusiva priorità dello studio e della conoscenza anche sul ragionevole dubbio. In questo modo, pensa Burioni, il mondo ideale sarebbe quello in cui solo i medici potrebbero parlare di medicina con cognizione di causa. Un approccio muscolare, che si ...