Katia Ricciarelli al Teatro Verdi di Pordenone

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo - l'umiliazione definitiva : 'Salvata dal mio cane Dorothy' : Nella vita di Katia Ricciarelli ' Pippo Baudo è arrivato per caso', ma 'ora è tutto archiviato'. Intervistata dal Corriere della Sera , la grande soprano 72enne confessa le sue pene d'amore per il ...

Katia Ricciarelli - tutta la verità sull’addio a Pippo Baudo : “Perché ho dovuto lasciarlo” : Katia Ricciarelli torna a parlare della sua lunga storia d’amore con Pippo Baudo . La tenore italiana e il volto storico della televisione del Bel Paese hanno vissuto un rapporto intenso durato ben diciotto anni. Sposatisi nel 1986 e divisi nel 2004, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo non sono riusciti a mantenere un buon legame negli anni successivi. Il conduttore televisivo, però, è riuscito a commuovere la sua ex lo scorso febbraio, quando ...

Katia Ricciarelli - esce brano Habanera : ROMA, 12 OTT - Katia Ricciarelli arriva in radio dal 16 ottobre con una particolare versione di " Habanera ", l'aria "L'amour est un oiseau rebelle" della Carmen di Bizet, accompagnata dal tenore ...

Katia RICCIARELLI/ Il matrimonio con Pippo Baudo e quel figlio mai arrivato (Domenica in) : KATIA RICCIARELLI, che per tanto tempo è stata sposata con Pippo Baudo, oggi sarà ospite della puntata di Domenica in. Probabilmente parlerà di quella storia d'amore(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:34:00 GMT)