Juventus – Dallo scudetto alla Champions | Allegri schietto in conferenza stampa | “è tutto

: #JuveValencia sarà arbitrata dallo scozzeze William Collum. 4 precedenti con la #Juventus: 2 vittorie 1-0 contro St… - Mincix91 : #JuveValencia sarà arbitrata dallo scozzeze William Collum. 4 precedenti con la #Juventus: 2 vittorie 1-0 contro St… - giampdisan : @Mikyss78 A chi lo dici. Li prenderei uno ad uno e gli darei un daspo a vita. Fuori dallo stadium per sempre! Certa… - AleSalva69 : @FURIACEC Davide, le regole sono cambiate. Basta con i cori beceri, incitiamo sempre e solo la nostra squadra. A mi… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Massimilianoinparla delle prospettive della suain campionato ed inLeague “Il campionato è sempre aperto. Abbiamo tanti scontri diretti a dicembre, con Roma e a Inter per esempio. – ha detto Massimilianoinvigilia della sfida col Valencia e dopo la vittoria contro la Spal in Serie A – Indobbiamo fare un passovolta, prendiamoci la qualificazione poi pensiamo al primo posto. Di sicuro domani non dobbiamo addormentarci come abbiamo fatto gli ultimi 5 minuti col Manchester: sarà una partita difficile perché loro sono in un buon momento e non sono quelli dell’andata. La sconfitta con gli inglesi però ci ha fatto bene, altrimenti rischiavamo di cadere a Milano. I gol subiti su pinattiva sono solo questione di attenzione. Sui contropiede siamo migliorati molto ma ...