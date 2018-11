Juventus – Dallo scudetto alla Champions - Allegri schietto in conferenza stampa : “è tutto aperto” : Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla delle prospettive della sua Juventus in campionato ed in Champions League “Il campionato è sempre aperto. Abbiamo tanti scontri diretti a dicembre, con Roma e a Inter per esempio. – ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Valencia e dopo la vittoria contro la Spal in Serie A – In Champions dobbiamo fare un passo alla volta, prendiamoci ...