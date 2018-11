Juventus | avanti per Pogba | De Ligt e Todibo

Fiorentina-Juventus women probabili formazioni : Bonansea e Aluko davanti : La gara Fiorentina-Juventus women va in onda alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La gara sicuramente è molto interessante e propone alle bianconere della Guarino la possibilità di puntare molto in alto. Con una vittoria infatti si potrebbe rimanere quantomeno in scia del ...

Juventus-Spal - le probabili formazioni : Pjanic recuperato - davanti Ronaldo e Mandzukic : Domani alle 18 andrà in scena all’Allianz Stadium il match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Allegri e il futuro —> la risposta del tecnico bianconero La Juventus cerca altri record, ossia l’ennesima imbattibilità. Sarebbe infatti un altro record rimanere in vetta alla classifica ancora da imbattuti dopo 13 giornate e, con tutto il […] L'articolo Juventus-Spal, le probabili formazioni: Pjanic ...

Il dilettantismo di Higuain davanti alla Juventus : “I rigori li sbaglia chi li calcia”: così sentenziò Gonzalo Higuain per spiegare quello finito sul fondo domenica sera a San Siro contro la Juventus, dopo la carambola portiere-palo. Vero. Come è anche vero il sentire comune quando sottolinea che “soltanto chi non fa non sbaglia”. Ma in questo “fare

Ranking UEFA - la Juventus rimane al quinto posto - passo in avanti per la Lazio! : La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il Ranking dopo le giornate di Champions ed Europa League. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, allontanato di quasi 20 punti il Bayern Monaco e il Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l’Atletico Madrid, al quinto ecco la Juventus. Quindi Siviglia, PSG, […] L'articolo Ranking UEFA, la Juventus rimane al quinto posto, passo in avanti per la Lazio! ...

Seduta Euforica per il settore viaggi e intrattenimento - +3 - 34% - - notevole balzo in avanti per Juventus : Molto positiva la giornata per il comparto viaggi e intrattenimento , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Travel & Leisure e che guadagna il 3,34%, dopo la chiusura di ieri a ...

LIVE Manchester United-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0 - Cristiano Ronaldo e Dybala davanti - formazione tipo per i Red Devils : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. ...

Juventus - Bonucci : “ora guardiamo avanti” : “Se si pensava che il nostro cammino sarebbe stato senza ostacoli, abbiamo avuto la risposta”. Il pareggio per 1-1 con il Genoa deve essere uno sprone per la Juventus secondo Leonardo Bonucci, che sui social analizza la prima partita non vinta dai bianconeri in questo inizio di stagione da record: “Inutile guardarci indietro – ha proseguito Bonucci, colpevole insieme al resto della difesa sul gol di Bessa che ha ...

Udine - sale la febbre CR7 : tifosi già davanti all’hotel della Juventus : In Friuli cresce l’attesa per l’arrivo della Juventus di CR7. I tifosi bianconeri si stanno muovendo per accogliere la squadra all’esterno dell’hotel Major di Ronchi dei Legionari (Gorizia), residenza della squadra di Allegri in attesa della gara contro l’Udinese, nella speranza di scattare qualche foto e strappare qualche autografo. La Juventus arriverà in serata al Trieste Airport poi raggiungerà ...

Juventus - Nedved : 'Sarà difficile sostituire Marotta - ma andremo avanti' : ... Pavel Nedved , che nel prepartita della gara valida per la seconda giornata del giorone H di Champions League tra la squadra di Allegri e lo Young Boys ha parlato ai microfoni di Sky Sport della ...

Nedved congeda Marotta : 'Ci ha insegnato molto - ma la Juventus va avanti' : TORINO - ' Marotta è stato molto importante per la nostra società, per noi giovani non ancora dirigenti, abbiamo imparato molto da lui. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha spiegato e rispiegato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Un'altra importante vittoria - avanti tutti insieme!' : Il gol vittoria a Frosinone ha chiuso una settimana piena di emozioni, anche in contrasto tra loro, per Cristiano Ronaldo. Domenica scorsa sono arrivati i tanto invocati primi gol in Serie A: ...