Juventus | +8 sul Napoli alla 13giornata | distacco da record in Italia Eguagliata la Roma

Risultati Serie C live - 13^ giornata e la classifica : sconfitta per la Juventus U23 [FOTO] : 1/15 Foto LaPesse/Davide Anastasia ...

Risultati Serie C live - 13^ giornata e la classifica : Juventus U23 in svantaggio [FOTO] : 1/15 Foto LaPesse/Davide Anastasia ...

Risultati Serie A LIVE - 13^ giornata : il Napoli prova a rispondere alla Juventus : Risultati Serie A LIVE, 13^ giornata – Continua il programma valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessanti partite. Nelle gare di ieri successi agevoli per Juventus ed Inter rispettivamente contro Spal e Frosinone, altro pesante ko della Roma sul campo dell’Udinese. Nel lunch match della domenica successo del Parma contro il Sassuolo, continua il momento fantastico della squadra di D’Aversa, ...

Juventus - CR7 segna ed è capocannoniere : l'esultanza è per Georgina : La Juventus non si ferma più, 12esima vittoria in 13 gare e miglior inizio di sempre in Serie A , e come lei neanche il suo uomo simbolo, Cristiano Ronaldo , che con la rete segnata alla Spal , la ...

Juventus-Spal 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Spal, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Juventus Spal - risultato live 1-0 - streaming video e tv : Rete di Cristiano Ronaldo! - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Spal, streaming video e tv: i bianconeri hanno qualche problema fisico e affrontano gli estensi, reduci dal pareggio contro il Cagliari.

Juventus-Spal : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Spal, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli - Ancelotti : “Vogliamo accorciare sulla Juventus. Milik? Non deve dimostrare nulla” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Chievo Verona al San Paolo. Ancelotti vuole Cavani —> la rivelazione del tecnico azzurro Il tecnico del Napoli ha parlato innanzitutto della partita di domani: “Questa è un’opportunità per cercare di restare competitivi nella seconda parte della stagione. […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Vogliamo ...

Diretta Juventus Atalanta Primavera / Risultato live 1-3 - streaming video e tv : Petrelli accorcia le distanze! - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 9giornata Primavera , 23 novembre, .

DIRETTA Juventus ATALANTA PRIMAVERA / Risultato live 0-2 - streaming video e tv : bianconeri sotto di due gol! - IlSussidiario.net : DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 9giornata PRIMAVERA , 23 novembre, .

Juventus - Dybala 'Le voci sul Bayern Non penso al mercato' : TORINO - Paulo Dybala sarà l'ultimo a tornare alla Continassa, atteso nella giornata di domani: nonostante i ritmi serratissimi, tra nazionale argentina e Juventus, la Joya si presenterà con il ...

Juventus - Dybala stuzzicato sul mercato : “non è tra i miei pensieri” : Paulo Dybala non intende lasciare la sua Juventus, nonostante il corteggiamento del Bayern Monaco delle ultime settimane “Sono contento di giocare alla Juve, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere. La mentalità della Juventus è sempre la stessa, vogliamo vincere tutto. Il mercato per me non è un problema, non è tra i miei pensieri“. Paulo Dybala chiude la porta in faccia al mercato, nonostante i colleghi tedeschi della Bild lo ...

Infortunio Pjanic - le ultime sul calciatore della Juventus [VIDEO] : Infortunio Pjanic – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia è scesa in campo per ben due volte negli ultimi giorni, prima contro il Portogallo e poi contro gli Usa. Ma adesso si avvicina la nuova giornata del massimo torneo italiano, negli anticipi del sabato in campo la Juventus che dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro la Spal, partita sulla carta senza storia ma che la ...

Balerdi Juventus - bianconeri con la Sampdoria sulla stella del Boca Juniors : Nelle ultime settimane i sostenitori del Boca Juniors attendono con ansia soltanto la finale di Copa Libertadores contro gli storici rivali del River Plate. Per questa ragione le voci di calciomercato in questo momento finiscono in secondo piano e non preoccupano affatto i tifosi Xeneizes. Proprio in questi ultimi giorni tuttavia, a seguito dell’ufficializzazione del […] L'articolo Balerdi Juventus, bianconeri con la Sampdoria sulla ...