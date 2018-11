Juve | arriva il Valencia | Ronaldo medita vendetta | ma l' uomo-Champions fin qui è Dybala

Aggressione a un tassista - arriva la condanna per l’ex Juve Bendtner : l’ex calciatore della Juventus Nicklas Bendtner è stato condannato a scontare una condanna a 50 giorni di reclusione per aver aggredito un tassista due mesi fa. Il danese non ha presentato ricorso e quindi la sentenza è definitiva. I fatti avrebbero visto l’attaccante protagonista di un’Aggressione a calci e pugni nei confronti di un tassista, dopo un’accesa discussione per non aver pagato la tariffa di 5 euro. Bendtner ...

In NBA arriva la 'Juventus Night' : bianconeri protagonisti in Nets-Raptors : La storia sta per essere scritta, il grande calcio italiano e il basket americano si stanno per incontrare in una serata a dir poco memorabile. Per la prima volta infatti, una squadra italiana porterà il proprio logo in un campo della NBA, la famosa lega cestistica americana. Il giorno scelto per l'evento non è una giornata qualunque, ma sarà il 7 dicembre prossimo. Una data importante, sia per i padroni di casa dei Brooklyn Nets, che ...

Juventus - situazione spinosa a Vinovo : presto può arrivare una richiesta di cessione : La Juventus sembra essere invincibile in Italia e si candida anche ad essere la protagonista principale in campo europeo, ma dalle parti di Vinovo c’è un calciatore il cui malumore si è accresciuto negli ultimi tempi. Si tratta di Daniele Rugani, che nelle turnazioni imposte da Allegri continua a non trovare spazio e non si capisce perché. La sua situazione è paradossale: additato da molti addetti ai lavori come uno dei migliori ...

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dall’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Milan - colpo clamoroso a gennaio? 'Arriva Medhi Benatia dalla Juventus' - Mourinho permettendo : Una bomba di mercato sulla Juventus. Già, perché la storia di Medhi Benatia in bianconero potrebbe essere arrivata al capolinea: il difensore, infatti, è stufo di non giocare. E sulle sue tracce, già per gennaio, ci sarebbe il Milan: secondo SportMediaset la formula - per agevolare il club in termini di fairplay finanziario - sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Per i rossoneri si tratterebbe di un colpaccio, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole chiudere la pratica : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila ...

Juventus - da Benatia arriva l'assist per De Ligt : TORINO - Caso-Benatia, o comunque qualcosa di simile, ad un caso,. E le eventuali contromosse: quando si dice 'fare di necessità virtù'. Facile capire per quali motivi la Juventus possa non aver ...

L'Inter di Spalletti fa paura - è arrivata l'altra anti Juve : E' finita come il 20 maggio scorso, con il trionfo dell' Inter , ma stavolta non c'è stata proprio partita. Spalletti l'ha dominata dal primo all'ultimo minuto piombando alle spalle della Juve con la ...

La Juventus trema - Allegri s’infuria… poi arriva il “marziano” Cristiano Ronaldo e distrugge l’Empoli : Cristiano Ronaldo si accende sul campo dell’Empoli rispondendo con una doppietta all’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo La Juventus vince ad Empoli, ma non convince sino in fondo. In una gara alla vigilia “semplice” per i bianconeri, nella quale i tifosi si attendevano una pronta risposta dopo il pari col Genoa, la Juventus ha faticato oltre ogni previsione… poi però è arrivato il marziano. L’Empoli di ...

Beppe Marotta - la voce clamorosa dall'Inter : arriva l'ex Juve - la rivoluzione drastica : L'ipotesi di vedere Beppe Marotta nelle vesti di nuovo Ad dell'Inter si fa ogni giorno sempre più concreta. Alla vigilia del derby, era stato l'ex presidente neroazzurro Massimo Moratti a dare una ...

Marcelo vuole la Juventus : se arriva a gennaio - saluta Alex Sandro : Il Real Madrid di Julen Lopetegui non sta attraversando un ottimo momento, la panchina dell'ex ct della Spagna traballa e anche le certezze delle merengues vacillano. L'addio di Cristiano Ronaldo , ...

Juve Stabia-Monopoli 2-1 : arriva la 'sesta meraviglia' delle vespe con i gol di Troest e di Carlini : Giuseppe Scienza Nella Juve Stabia assenza dell'ultim'ora di Daniele Paponi per un affaticamento muscolare; al suo posto proposto dal primo minuto 'Bruno' Badr El Ouazni. Juve Stabia sempre schierata ...

Dopo otto vittorie arriva il primo stop per la Juventus di Ronaldo : Cristiano Ronaldo non basta alla super Juve per centrare la nona vittoria. Dopo otto vittorie consecutive è arrivato il primo