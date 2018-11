Italia | l' effetto Iliad si fa sentire | costi dei piani in calo del 70%

BankItalia : «Famiglie più povere e capitali stranieri in fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

BankItalia - capitali stranieri in fuga dai Btp come nel 2012 : fa paura 'l'effetto spread' : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali , Btp, . 'Ingenti vendite da parte degli investitori esteri' dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla Banca d'Italia, che ...

Fmi : “Pil Italia all’1% nel 2018-2020. Effetto misure incerto se lo spread resta ancora alto” : Il Fondo Monetario Internazionale prevede che la crescita dell’italia sarà “di circa l’1% nel 2018-2020 e poi diminuirà da allora in poi”. Lo si legge nel rapporto preparatorio all’Articolo IV. “Il deficit complessivo del 2019 è previsto al 2,75% del Pil. Per il 2020-2021 è stimato al 2,8-2,9% a meno che non ci sia ampio sostegno politico per attivare la clausola di salvaguardia sull’Iva o per trovare misure ...

Fmi - teme l'effetto domino : possibile "contagio" dall'Italia alle economie Ue più deboli : Italia ancora osservata speciale. Il Fondo monetario internazionale , che per il nostro paese ha confermato stime di crescita del Pil dell'1,2% nel 2018 e dell'1% nel 2019, teme le conseguenze di un ...

Cos'è l'effetto West Virginia e perché riguarda anche l'Italia - TPI : Stesso discorso per la piccola e media impresa, che ha visto nella Lega una proposta politica maggiormente vicina ai loro problemi non solo dal punto di vista fiscale. In zone d'Italia fatte di ...

Effetto giallo-verde : dopo quattro anni l'Italia non cresce più : ...spiegazioni economiche in questo governo su cui bisogna cominciare a chiarire che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi è colpa esclusiva di questo governo e della politica ...

Effetto spread - a rischio rincaro i mutui per le famiglie Italiane : Anche gli esperti del mercato immobiliare si uniscono al coro di 'no' alle scelte di politica economica del governo. I mutui sono infatti a rischio rincaro con lo spread in salita. Le rate in crescita ...

Borsa Italiana in rosso - giù tutta Europa : effetto Wall Street : New York ieri ha ceduto oltre il 3% e Trump ha attaccato la Fed: "E' impazzita". A Piazza Affari spread sopra 300 punti

Mnuchin - Usa - : non vogliamo effetto contagio da Italia o Brexit : New York, 10 ott., askanews, - Gli Stati Uniti non vogliono che lo scontro in Italia sulla manovra finanziaria e i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea finiscano per avere ...

“Se l’Italia va in crisi qui viene giù tutto” : in Europa la paura per l’effetto contagio : Era da qualche anno che l’attenzione nella due giorni di Eurogruppo-Ecofin non si catalizzava su un solo Paese. Le conferenze stampa praticamente monotematiche. Le discussioni nei corridoi pure. Tutti i riflettori puntati sullo stesso governo. Non succedeva dai tempi della crisi greca. ...

"Se l'Italia va in crisi qui viene giù tutto" : in Europa la paura per l'effetto contagio : Timori tra i diplomatici: non siete la Grecia, ma la terza economia dell'Ue. E anche l'Austria critica il governo: rispetti i vincoli dell'unione monetaria