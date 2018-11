‘Italia | come stai?’ | Francesca Lollobrigida possibile nuova stella | la consapevolezza di

‘Italia - come stai?’ : slalom - ora è allarme rosso; Aziz Abbes Mouhiidine unico talento vero nella boxe : Nel fine settimana degli sport invernali l’Italia ha raccolto quasi il massimo possibile con due podi complessivi (il secondo posto di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel Grand Prix di pattinaggio artistico a Mosca e la vittoria di Andrea Giovannini nella mass start di speed skating in Giappone), palesando però anche la sempre più grave lacuna dello slalom nello sci alpino. Oggettivamente non era lecito attendersi miracoli dal settore ...

‘Italia - come stai?’ : ginnastica - finalmente i giovani! Bene il pattinaggio artistico - partenza lenta nello short track : 5 anni dopo l’argento al corpo libero di Vanessa Ferrari, l’Italia è finalmente tornata sul podio ai Mondiali di ginnastica artistica grazie allo splendido bronzo agli anelli di Marco Lodadio. A 26 anni si è completato il salto di qualità di un ragazzo che da tempo aveva costruito un programma da vertice internazionale e con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. A Doha, per la prima volta, il nativo di Frascati ha messo a posto ...

‘Italia - come stai?’ : il volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : Si è concluso sabato scorso un mese e mezzo di grande pallavolo. Prima i Mondiali maschili in Italia e Bulgaria, poi quelli femminili in Giappone. Al di là dell’esito finale, il responso in chiave azzurra è il seguente: le donne possono legittimamente e con fiducia volgere lo sguardo verso un decennio ambizioso e ricco di traguardi importanti; gli uomini, al contrario, rischiano in breve tempo di subire una involuzione tale da metterne ...

‘Italia - come stai?’ : perché non vinciamo più negli sport di squadra? Le cause di un declino. Il futuro è donna : C’era una volta l’Italia che dominava negli sport di squadra e veniva invidiata in tutto il mondo. L’apice alle Olimpiadi di Atene 2008, con ben otto selezioni qualificate: basket, calcio, pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile e femminile, baseball e softball. Oggi il Bel Paese non solo non sa più vincere, ma fatica addirittura a mantenersi a galla su livelli dignitosi. Se consideriamo basket, calcio, pallavolo e ...

‘Italia - come stai?’ : equitazione bocciata nell’evento che contava davvero; judo - rischio zero medaglie a Tokyo 2020 : Settimana negativa per l’Italia negli sport olimpici. I Mondiali di judo ed equitazione hanno riservato delusioni in serie per gli azzurri, molti dei quali attesissimi alla vigilia. I World Equestrian Games di Tryon rappresentavano un vero e proprio esame di maturità per il Bel Paese, nonché il primo appuntamento qualificante per Tokyo 2020. Dopo decenni di anonimato, siamo tornati nelle posizioni di vertice del salto ostacoli, con due ...