Isola dei Famosi 2019 | Marco Delvecchio nel cast? Dopo gli show di danza | l' Honduras lo

Ignazio Moser dopo il GFVip : 'Mi separerò da Cecilia. È una pazzia - voglio fare L'Isola dei Famosi' : dopo il Grande Fratello Vip Ignazio Moser ha deciso di partire per L'Isola dei Famosi. Il suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez durante il reality Mediaset infatti non lo ha fatto conoscere per ...

Isola dei Famosi 2019 - nel cast anche il calciatore Marco Delvecchio? : Non c'è due senza tre: dopo la medaglia d'argento nel 2012 a Ballando con le stelle - sulla cui pista ha conosciuto la compagna Sara Di Vaira - e la partecipazione sfortunata con la figlia Federica al talent di Fox Dance Dance Dance nel 2018, l'ex calciatore Marco Delvecchio sarebbe pronto a sbarcare a L'Isola dei Famosi 2019 per una nuova esperienza televisiva.Dopo Stefano Tacconi, Totò Schillaci, Francesco Coco e Antonio Cabrini, ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’Isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. In sovrapposizione Domenica In 16.32% - Domenica Live 15.39% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

Isola dei Famosi 2019 : quando inizia e prime anticipazioni : Isola dei Famosi 2019: un appuntamento imperdibile per tutti i fan del trash. Si è già attivato da mesi il countdown in attesa dello sbarco alle Honduras. Chi sarà la conduttrice? Ovviamente Alessia Marcuzzi, confermata già da tempo come timoniera della nuova edizione. quando inizia Isola dei Famosi 2019? Anche in questo caso la risposta è ovvia: a gennaio dovremmo assistere già allo sbarco dei concorrenti. Isola dei Famosi 2019: quando ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : Paolo Deidda unico colpevole? : Il mistero si infittisce ma il finale de L’Isola di Pietro 2 è vicinissimo così come la verità su quello che è successo in questa stagione. Dall’omicidio dei Lai a quello di Giulia e Valentina, chi si nasconde dietro questi segreti che affollano il cielo di Carloforte? La fiction di Canale 5 torna in onda oggi, 25 novembre, con l’ultima puntata in cui tutto potrebbe finalmente trovare una risposta, ma se dietro queste morti si ...

Asia Argento : da Corona all'Isola dei Famosi e compenso esagerato - ma l'attrice smentisce : Asia Argento potrebbe sbarcare sull'Isola dei Famosi, come già più volte accennato da Alberto Dandolo su Dagospia. Il giornalista di gossip, giorni fa, ha lanciato la bomba mediatica sul presunto contratto stipulato tra l'attrice e Corona. Secondo Dandolo, l'accordo prevedeva una montatura e le tappe sarebbero state: inizio della relazione, foto sui social e sulle riviste, dichiarazioni in tv dell'ex re dei paparazzi, frasi sui social che ...

Asia Argento e Corona all’Isola dei Famosi? ecco i possibili dettagli e accordi : Asia Argento e Fabrizio Corona potrebbero entrare nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2019: continuano i rumors sul nuovo cast del prossimo reality di Canale 5. Dopo i primi quattro nomi confermati, Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez, Andrea Pinna e Ignazio Moser, spunterebbe anche quello di Asia Argento. L’attrice continua ad essere al centro del gossip nostrano e questa volta non per la storia con Fabrizio ...

Platinette rifiuta l’Isola dei Famosi : «Come faccio a buttarmi dall’elicottero? Creiamo uno tsunami. Anche se se l’ha fatto la Marini…» : Platinette Platinette ha detto no. Mentre il cast de l’Isola dei Famosi 2019 va delineandosi, Mauro Coruzzi esclude categoricamente una sua eventuale partecipazione al reality show di Canale 5. Ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni Da Me, ha infatti svelato di essere stato contattato, in passato, dalla produzione del programma: “Volevano farmi fare l’Isola dei Famosi. Però ho detto: ‘come faccio a buttarmi io? (facendo ...

Ignazio Moser a Rivelo : "Voglio fare l'Isola dei Famosi. Con Cecilia ci sposeremo in Trentino" : Nel corso della puntata di ieri di Rivelo, il programma di interviste condotto dall'ex talent di Amici Lorella Boccia nella seconda serata di Real Time, è stato intervistato Ignazio Moser, concorrente del Grande Fratello Vip 2 e figlio del grande ciclista Francesco, nonché compagno di Cecilia Rodriguez.Il ragazzo ha raccontato del suo famoso papà: Mio padre è molto freddo e penso che non mi abbia mai detto Ti voglio bene; io vorrei ...

Portofino - l’altra faccia del borgo dei vip Isolato da quasi un mese : “Qui operai e case popolari - ora rischiamo il posto” : Non solo yacht di lusso e ville esclusive, imprenditori multimilionari e vip di diverso ordine e grado. Quando il disagio arriva a farsi sentire anche a Portofino, con l’unica strada che collega il borgo dal resto del mondo, a restare in paese sono solo 150 dei 400 residenti, tra questi molti operai e lavoratori che vivono in alcuni dei duecento alloggi con canone agevolato del Comune. Un’altra Portofino, quella che sul lusso ci lavora “come ...