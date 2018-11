Irene Pivetti | ' La Lega vuole ridurre le tasse alle imprese | ma il M5S glielo impedisce'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Intervenuta a Stasera Italia, l'ex Presidente della Camera ed ex esponente di spicco dellaNord,, ha affrontato molteplici argomenti, parlando anche dei contenuti della manovra di bilancio del Governo gialloverde, dopo la bocciatura definitiva da parte della Commissione Europea.Sul tema della pressione fiscale, laha spiegato: "In Italia ci sono troppee ci sono troppi pochi motivi per pagarle. L'insoddisfazione specialmente degli imprenditori è massima perché si paga tanto, non si ricevono servizi e non si ha certezza dello sviluppo delle proprie aziende e delle proprie attività economiche. Per cui tanti sacrifici sembrano tante volte ingiustificati. L'unico modo per produrre e far ripartire lo sviluppo èggerire la tassazione sulle. Io vorrei vedere una politica economica volto a questo, provvedimenti rivolti ossessivamente a questo. ...