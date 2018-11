Iraq | allo studio villaggio economico per investitori a Baghdad

Conte : allo studio riduzione piano F35 e presenza Iraq -Afghanistan : 'Questo governo non ha speso un solo euro per l'acquisto di nuovi F-35. Tutto quello che è stato fatto fino a ora è frutto delle decisioni di chi ci ha preceduto. Noi oggi stiamo valutando gli impatti ...

Conte : allo studio riduzione piano F35 e presenza Iraq-Afghanistan : "Questo governo non ha speso un solo euro per l'acquisto di nuovi F-35. Tutto quello che è stato fatto fino a ora è frutto delle decisioni di chi ci ha preceduto. Noi oggi stiamo valutando gli impatti occupazionali ed economici della riduzione del programma. Un ridimensionamento ci sarà sicuramente, con modalità e tempi che chiariremo in modo chiaro e preciso". E' quanto ha ...