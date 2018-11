Inter | Nainggolan si racconta | ' Non sono un bad boy | mia sorella gemella è lesbica'

DIRETTA/ Inter-Frosinone - risultato live 1-0 - streaming video Dazn : Nainggolan sfiora il raddoppio! - IlSussidiario.net : DIRETTA Inter Frosinone, info streaming video Dazn: i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria e sfidano i ciociari, che sono imbattuti da quattro partite.

Inter - le condizioni di Nainggolan : Uno spezzone di partita contro il Frosinone prima del Tottenham . Stando a La Gazzetta dello Sport , Radja Nainggolan ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e potrebbe essere impiegato nella sfida contro la squadra di Moreno Longo. Il belga ha lavorato tanto durante la sosta per esserci ...

Inter-Frosinone - Spalletti : “Nainggolan completamente recuperato” : L’Inter si rituffa in campionato dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, si gioca a San Siro, Inter-Frosinone Spalletti la presenta così. “Dalle sconfitte – dice – non ci dobbiamo portare dietro depressioni particolari. Sono cose che succedono, specie se l`avversario fa una grande partita come successo con l`Atalanta. Il Frosinone è la prima di un […] L'articolo Inter-Frosinone, Spalletti: ...

Inter - Spalletti : “Con Marotta trattativa avanzata. Le condizioni di Nainggolan…” : Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha parlato dell’innesto di Beppe Marotta nella dirigenza dell’Inter e della gara che aspetta domani i nerazzurri. Il tecnico toscano ha commentato così l’ormai imminente ingresso dell’ex dirigente juventino nella società milanese: “Marotta? Di questa vicenda bisognerà aspettare i segnali che ci manderà la società e il presidente Zhang. È chiaro ...

Inter - Spalletti 'Nainggolan è recuperato. E Marotta è un trequartista' : MILANO -'La gara col Frosinone? Diciamo che diventa fondamentale il fatto che il match di domani venga preso in seria considerazione. Non è più semplice delle altre sfide. E' solo la prima di una ...

Inter - Spalletti : "Marotta - trattativa avanti. Nainggolan è recuperato' : La tempesta dopo la quiete. Le due settimane di sosta sono servite all'Inter per ricaricare le batterie in vista di un ciclo di partite in cui si deciderà parte del futuro nerazzurro. A partire dalla ...

Inter - Nainggolan : "Sono nel posto giusto - il club pensa in grande" : Radja Nainggolan parla del suo amore verso l'Italia: "Ho avuto diverse possibilità di lasciare la Serie A in passato, per esempio ci sono state offerte da Chelsea e Manchester United ma io voglio ...

Nainggolan - l'Inter è il posto giusto : ANSA, - MILANO, 23 NOV - ''Sono arrivato in un club che vuole costruire qualcosa di grande, quindi penso di essere nel posto giusto''. Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan commenta così il ...

Nainggolan e le voci di mercato : tante proposte dalla Premier ma giura amore all’Inter : Raja Nainggolan ha scelto di vestire la maglia dell’Inter rifiutando in passato anche offerte economicamente superiori come quella del Chelsea Raja Nainggolan giura amore all’Inter. Il progetto nerazzurro piace al Ninja, il quale non sembra proprio voler ascoltare le sirene dalla Premier League. Il calciatore belga, parlando ad ESPN, ha rivelato le tante proposte giunte prima del sì all’Inter: “Il Chelsea ...

Nainggolan - addio al Belgio : "Non torno in Nazionale"/ "Martinez? Scuse patetiche. Ora c'è solo all'Inter" - IlSussidiario.net : Nainggolan, addio al Belgio: "Non torno in Nazionale. Martinez? Scuse patetiche. Ora c'è solo all'Inter". Le ultime notizie

Inter - la situazione infortunati in vista del Frosinone : out Vrsaljko e Dalbert - Nainggolan e Asamoah… : La pausa per gli impegni delle Nazionali non è stata particolarmente positiva per l’Inter, che ha perso per strada due terzini: Vrsaljko e Dalbert. Il primo si è procurato un’elongazione del bicipite femorale in occasione della partita di Nations League contro l’Inghilterra, mentre il secondo in allenamento ha accusato una distrazione al gemello della gamba sinistra. I due saranno ovviamente assenti nella gara di sabato ...

Inter - Nainggolan si prepara : nel mirino Tottenham - Roma e Juve : Quattro sconfitte stagionali per l'Inter: in tre Radja Nainggolan non c'era. Basterebbe questo dato per considerare il Ninja almeno come un talismano nerazzurro. Ovviamente, le cose non sono così ...

Inter - Nainggolan punta il Frosinone : MILANO - Radja Nainggolan punta dritto al Frosinone. Dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi, il centrocampista fermato per un infortunio alla caviglia, si è allenato in gruppo per buona parte ...