InSight su Marte | oggi diretta su Focus Tv e streaming online sul sito della Nasa

Spazio - InSight sbarca su Marte grazie alla tecnologia italiana : Milano, 26 nov., askanews, - Occhi puntati su Marte dove il 26 novembre 2018, alle 21 ora italiana, è previsto l'atterraggio della sonda Nasa InSight, partita il 5 maggio 2018, per scoprire aspetti ...

Oggi InSight sbarca su Marte : tutto quello che c’è da sapere e come seguire l’atterraggio in diretta streaming LIVE : Sette anni di lavoro, sette mesi di viaggio nello spazio e sette minuti di “terrore”: la sonda NASA InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) atterra finalmente Oggi sulla superficie di Marte, e ne studierà il “cuore” grazie a sismometri e sensori, che potrebbero svelare come il sistema solare ha avuto origine e cosa ha innescato la vita cosi come la conosciamo. Atterrare su ...

Fiato sospeso per InSight - conto alla rovescia per la discesa su Marte : ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...

InSight : il primo esploratore robotico in arrivo su Marte : Il primo esploratore robotico sviluppato dalla NASA per studiare in profondità lo “spazio interno” del pianeta rosso è quasi giunto alla fine del suo viaggio, durato circa sei mesi. Ad affiancarlo anche due mini-veicoli spaziali chiamati Mars Cube One (MarCO) che trasmetterano sulla Terra i dati provenienti da Insight in tempo reale. L’atterraggio è previsto per il 26 novembre 2018 intorno alle 20.40 (ora italiana) e sarà ...

Nasa InSight l’Atterraggio su Marte : Il prossimo 26 Novembre 2018 il lander InSight, atterrerà sul pianeta rosso, Marte. La Nasa fa sapere che trametterà in diretta streaming le fasi dell’atterraggio, con aggiornamenti in tempo reale dal Centro di Controllo del Jet Propulsion Laboratory della Nasa ed il commento degli esperti. Nasa InSight Lands on Mars7 months in space. 7 minutes to the surface. Nasa InSight will land on Mars. Don't miss it Monday, November 26. ...

La sonda InSight della Nasa si prepara ad atterrare su Marte : Ultimi frenetici preparativi per la discesa su Marte della sonda Insight della Nasa, che luned sera intorno alle 21, ora italiana, toccher il suolo per poi cominciare a esplorare il 'cuore' del ...

La sonda InSight della Nasa si prepara ad atterrare su Marte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Countdown per InSight - tutto pronto per l’atterraggio su Marte : “minuti di terrore” per un delicatissimo touchdown : InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) si prepara ad atterrare su Marte. Partita lo scorso 5 maggio dalla Base di Vandenberg, la missione NASA tenterà “l’ammartaggio” il 26 novembre, con l’obiettivo di esaminare nel profondo la struttura interna del pianeta: è incaricata di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto ...

InSight - stiamo per tornare su Marte : Insight, test ai pannelliInsight prima della partenzaTestIn viaggioIn arrivoPalla di fuocoParacaduteCi siamo quasiIn una zona tranquillaA casa, su MarteSe fosse stata un’insalata sarebbe stata una lattuga, se un gusto di gelato vaniglia. Una zona liscia e piatta, niente canyon, crateri o vulcani. Niente indivia riccia o elaborati mix di creme e biscotti per rimanere nella metafora con cui Bruce Banerdt della Nasa ha descritto la zona di ...

Lunedì InSight sbarca su Marte : la sonda era partita il 5 maggio dalla California : E' molto atteso l'arrivo della sonda InSight, previsto per Lunedì 26 Novembre, alle ore 21:53, su Marte. La sonda è partita dalla base spaziale di Vandenberg, in California, il 5 maggio. La regione di Marte dove toccherà il suolo InSight, chiamata "Elysium Planita" è stata selezionata appositamente, tra altre venti, esaminate dai ricercatori americani, perché ritenuta la più conveniente per l'ammartaggio, grazie alle caratteristiche orografiche ...

Il 26 novembre la sonda InSight inviata dalla Nasa atterrerà su Marte : Le immagini sono riproduzioni realizzate da Nasa/JPL-Caltech Autore Matteo Pani Categoria Scienza e Tecnologia

InSight vola verso Marte guidato da una 'bussola' italiana : Un balzo indietro di 3-4 miliardi di anni per scoprire come Marte si è evoluto nei secoli e secoli della sua lunga vita, per aprire nuove finestre sull'origine del Sistema Solare , nuovi tasselli ...

Conto alla rovescia per l’atterraggio di InSight su Marte : un’operazione delicatissima a cui partecipa anche l’Italia : Partito il Conto alla rovescia per il prossimo “ammartaggio”, l’atterraggio su Marte: a tentare l’impresa sarà InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), il lander NASA incaricato di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto nell’agosto 2014. Il contatto con Marte è previsto alle 15 (Eastern standard time – Est) del 26 ...

Spazio - il 26 novembre InSight scenderà sulla superficie di Marte : Roma, 6 nov., askanews, - Il prossimo 26 novembre la missione Insight della Nasa tenterà l'atterraggio su Marte per esaminare nel profondo la struttura interna del pianeta. Partita lo scorso 5 maggio ...