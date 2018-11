InSight | missione compiuta | la sonda della Nasa è atterrata su Marte

La missione InSight è arrivata su Marte : La missione della Nasa Insight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è arrivata su Marte. Dopo sette minuti di discesa, il lander è atterrato e ha dato il segnale di “ok“. Insight ha lo scopo di studiare l’interno del Pianeta rosso, per cercare di capire qualcosa di più sul nostro vicino ma anche sulla formazione dei pianeti interni del Sistema solare, Terra inclusa. Una missione ...

La diretta della discesa della missione InSight su Marte : La missione della Nasa Insight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), guidata da Banerdt, ha lo scopo di studiare l’interno di Marte, per cercare di capire qualcosa di più sul nostro vicino ma anche sulla formazione dei pianeti interni del Sistema solare, Terra inclusa. Una missione ambiziosa che sta per entrare nella fase più viva con l’arrivo sul pianeta, intorno alle 21:00 del 26 novembre. ...

Marte – missione InSight : in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso : inSight Marte Evento speciale in arrivo su Focus. Il canale 35 del digitale terreste seguirà in diretta l’atterraggio su Marte della sonda inSight, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, la inSight è stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo ...