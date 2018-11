InSight è su Marte

Marte - la sonda InSight arriva sul pianeta Rosso : atterraggio avvenuto con successo : Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio e altrettanti minuti d’angoscia, la sonda americana Insight ha toccato la superficie del pianeta Marte: l’atterraggio è avvenuto con successo. Alle 20.47, come da programmi, la sonda è entrata nell’atmosfera, riparata da uno scudo termico rinforzato e ha iniziato l’ultima fase della discesa a circa 20mila chilometri orari, mirando a un rettangolo di 10 chilometri su ...

Ora la sonda InSight ci spiegherà perché Marte è invecchiato male e la Terra no : Alle 21 del 26 novembre la sonda della Nasa “InSight” ha toccato il suolo marziano senza danni dopo un viaggio di 7 mesi. Gli ingegneri responsabili della missione hanno passato momenti intensi pieni di adrenalina sia prima che dopo l’ingresso in atmosfera marziana. Non è mai facile atTerrare su Mar

InSight conquista Marte : touchdown sul Pianeta Rosso - a breve la conferma ufficiale [LIVE] : In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) della NASA è discesa sul suolo di Marte con l’ausilio di paracadute e retrorazzi. Lo spettacolo è entrato nel vivo intorno alle 20:40 ora italiana, quando è avvenuta la separazione della sonda dalla piattaforma che l’ha portata fino a Marte. Alle 20:41 InSight ha cambiato ...

L’arrivo di InSight su Marte - in diretta : Il robot della NASA ha terminato il suo viaggio di mezzo miliardo di chilometri e sta per affrontare la parte più difficile della sua missione: arrivare intero sul pianeta

Quei "sette minuti di terrore" : la sonda InSight verso Marte : Saranno solo sette minuti. Ma saranno "sette minuti di terrore" che terranno col fiato sospeso il Jet propulsion laboratory della Nasa che seguirò la discesa di Insight su Marte.La sonda dell'Agenzia spaziale americana entrerà nell'atmosfera alle 20,47 di questa sera e - se tutto andrà per il verso giusto - alle 21,01 a Pasadena, in California, arriverà uno "squillo" che confermerà l'ammartaggio del lander, il primo robot a stelle e strisce a ...

La diretta della discesa della missione InSight su Marte : La missione della Nasa Insight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), guidata da Banerdt, ha lo scopo di studiare l’interno di Marte, per cercare di capire qualcosa di più sul nostro vicino ma anche sulla formazione dei pianeti interni del Sistema solare, Terra inclusa. Una missione ambiziosa che sta per entrare nella fase più viva con l’arrivo sul pianeta, intorno alle 21:00 del 26 novembre. ...

La sonda InSight atterra su Marte. Segui la diretta : La diretta inizierà alle ore 20 quando la Nasa comincerà a trasmettere su YouTube, con un video a 360°, le immagini dell'avvicinamento e dell'atterraggio della sonda InSight su Marte . Ma i rischi di ...

NASA : questa sera la sonda InSight atterrera' su Marte - video in diretta : NASA: questa sera, il lander attraverserà l'atmosfera marziana per atterrare nella regione vulcanica dell'Elysium Planitia. NASA - Secondo le stime la sonda impiegherà circa 7 minuti per...

Spazio - InSight direzione Marte : ‘folla’ di sonde sul Pianeta Rosso : Tutto pronto la missione InSight della Nasa alla volta di Marte, dove è previsto che atterri stasera verso le 20,53 circa ora italiana, sul Pianeta Rosso si ‘affollano’ altre sonde inviate da Terra. Due, in particolare, si apprestano a scaldare i motori per nuove missioni: la sonda europea ExoMars 2020 e la sonda statunitense Mars 2020. A bordo della missione europea ci sarà un rover che avrà, tra le altre cose, il compito di ...

Stasera arriviamo su Marte : InSight è pronta ad atterrare : È partito dalla Terra il 5 maggio scorso dalla Vandenberg Air Force Base in California, e Stasera, dopo 6 mesi di viaggio e 480 milioni di chilometri atterrerà su Marte. InSight, il robot nato nei laboratori NASA tra poche ore toccherà il Pianeta Rosso, forse.Il lander infatti verso le 20.47 ora italiana inizierà la sua pericolosa discesa attraverso l'atmosfera di Marte. L'atterraggio, che dovrebbe durare circa 7 ...

La sonda InSight alla prova dello sbarco su Marte : Un team di scienziati al lavoro di simulazione con una replica del lander InSight nel Jet Propulsion Laboratory della NASA, il 6 novembre 2018. Fotografia di Cassandra Klos Vedi anche Vent'anni di ...

Spazio - Mugnuolo - Asi - : InSight step opportuno per conoscere Marte : Milano, 26 nov., askanews, - 'La missione InSight è una missione dedicata allo studio della struttura interna del pianeta Marte; questo studio non è mai stato fatto in passato e rappresenta uno step ...

Spazio - InSight sbarca su Marte grazie alla tecnologia italiana : Milano , askanews, - Occhi puntati su Marte dove il 26 novembre 2018, alle 21 ora italiana, è previsto l'atterraggio della sonda Nasa InSight, partita il 5 maggio 2018, per scoprire aspetti del ...